Adolescente en Florida finge que lo secuestran y se dispara a sí mismo
Envío mensajes de texto a su madre en los que aseguraba que latinos desconocidos lo habían capturado.
Miami. Un adolescente de 17 años de Florida que portaba una gorra de ‘Make America Great Again’ fingió ante su familia y las autoridades que cuatro hombres hispanos lo secuestraron y se disparó a sí mismo en la pierna, según reportaron oficiales que indagaban su presunta desaparición.
Las autoridades de Florida emitieron la semana pasada una alerta Amber en Dunnellon, una ciudad al noroeste de Orlando, para Caden Speight, quien envío mensajes de texto a su madre en los que aseguraba que le habían disparado y que los latinos desconocidos lo habían capturado.
Ciudadanos del Condado de Marion, les habla el Sheriff Woods. Sé que muchos de ustedes han estado profundamente interesados en el caso de Caden Speight (Spate). Cuando escucharon la información inicial y alarmante que se nos estaba dando, muchos de ustedes incluso se unieron para ayudar en lo que fuera posible. Quiero reconocer a mis oficiales y detectives que actuaron de inmediato y trabajaron durante toda la noche y hasta el día siguiente en esto. Además, también recibimos ayuda de otras agencias estatales y federales. Gracias a su arduo trabajo, los detalles iniciales que Caden envió por mensaje de texto a su familia resultaron ser falsos. Completamente inventados. Encontramos evidencia de un solo disparo en el lugar donde Caden dejó su camioneta. Sin embargo, sus afirmaciones de que había sido baleado y secuestrado fueron rápidamente desmentidas. Luego supimos que había comprado una bicicleta, una tienda de campaña y suministros de campamento justo antes de reportar esto. Al principio hubo una alarmante cantidad de señales de advertencia, pero también debemos investigar a fondo hasta saber con certeza lo ocurrido. Incluso tuvimos testigos que contradijeron la información inicial. Caden simplemente se alejó pedaleando hacia Williston, mientras el resto de nosotros pensábamos lo peor y mi equipo trabajaba sin descanso para resolver este caso. Para continuar con el engaño, Caden —quien tenía consigo un arma de fuego desde el inicio de todo esto— decidió dispararse en la pierna, causándose una herida que no pone en riesgo su vida, justo antes de salir a la carretera donde fue localizado por ciudadanos en Williston. Existe CERO posibilidad de que la herida de bala de Caden provenga de algún tipo de agresor. Muchos de ustedes han preguntado: “¿Caden enfrentará algún cargo?” “¿Qué pasará con el costo para los contribuyentes de esta investigación y búsqueda a gran escala?” Les puedo decir que esos temas no están descartados en este momento. Actualmente seguimos procesando todas las pruebas de este caso y no quiero hacer declaraciones sobre ello hasta que hayamos examinado todo por completo. Naturalmente, mis detectives tenían muchas preguntas para Caden, sin embargo, sus padres se niegan a permitir que mis detectives hablen con él. Una vez más, gracias a ustedes, ciudadanos, por sus pistas e información que enviaron. Cuando tengamos más actualizaciones sobre este caso, se las daremos a conocer.Posted by Marion County Sheriff's Office En Español on Monday, September 29, 2025
Su familia comenzó una campaña en redes sociales para buscarlo e, incluso, la organización Uvalde Foundation For Kids ofreció una recompensa de 5,000 dólares para dar por su paradero, por lo que ahora analiza presentar cargos.
“La Fundación Uvalde para Niños anunció que ha sabido que no hay señales de que a Caden Speight se lo hayan llevado cuatro hombres hispanos en una camioneta de color claro”, expuso la organización en X.
En vez de ello, “el grupo dijo que es posible que Speight abandonó el área en una bicicleta negra con una tienda de campaña roja y gris que había comprado recientemente en Walmart”.
El alguacil del condado de Marion, Billy Woods, reportó esta semana que “se demostró que los detalles iniciales que Caden escribió en mensaje a su familia, son falsos. Completamente fabricados”.
“Sus alegatos de que le habían baleado y secuestrado rápidamente se desacreditaron”, sostuvo el oficial en un video.
El agente también aseveró que Caden “tenía una pistola con él desde el comienzo de todo esto, decidió dispararse a sí mismo en la pierna, causando una herida que no arriesgaba su vida antes de caminar hacia el camino donde lo encontraron ciudadanos de Williston”.
“Hay cero probabilidades de que la herida de Caden venía de cualquier tipo de atacante”, señaló Woods.
El alguacil indicó que aún están analizando evidencia para determinar si presentarán cargos contra el adolescente por su falso reporte.