Miami. Policías en Alabama, estado del sur de Estados Unidos, arrestaron por posesión de drogas al excandidato demócrata a gobernador de Florida Andrew Gillum, quien perdió por cerca de 33,000 votos en 2018 ante el ahora mandatario estatal, Ron DeSantis.

El Departamento de Policía de Daphne reveló el martes que oficiales detuvieron a Gillum el jueves pasado a las 10:45 p.m. por “una conducción errática”, y encontraron en el vehículo marihuana y metanfetaminas.

“Uno de los oficiales observó una pipa de vidrio en la consola central del vehículo. Esto dio lugar a un registro del vehículo por causa probable. Se incautaron varios cigarrillos de marihuana armados y tres paquetes de una sustancia que dio positivo para metanfetamina”, indicó el comunicado.

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Gillum quedó detenido por tres cargos: posesión de drogas peligrosas, parafernalia de drogas y posesión de marihuana, según muestra la base de datos de la Oficina del Alguacil del Condado de Baldwin.

El arresto ocurrió en la carretera US Highway 98, cerca de la North Main Street de Daphne, donde los agentes lo identificaron como Gillum, de 46 años, con residencia en Tallahassee, la capital de Florida, donde él fue alcalde de 2014 a 2018.

El arresto despertó atención en Florida porque Gillum fue en su momento una estrella ascendente dentro del Partido Demócrata y estuvo a punto de ganar la elección contra DeSantis.

Tras las elecciones, Gillum afrontó un proceso penal en el que estuvo acusado de mentirle al FBI, aunque la fiscalía pidió en 2023 absolverlo de los cargos, que incluían fraude electrónico y conspiración.

Antes, tuvo más tropiezos con la ley, como cuando la policía lo encontró en 2020 en estado de ebriedad en una habitación de hotel de Miami Beach donde había drogas y un hombre que había sufrido una sobredosis.

Entonces reconoció que tenía un problema de adicciones y prometió someterse a una desintoxicación.

Hijo de un obrero de la construcción y una conductora de autobús escolar, Gillum irrumpió en la vida pública a los 23 años como comisionado de Tallahassee, antes de graduarse en Ciencias Políticas de la Universidad de Agricultura y Mecánica de Florida.

Su nominación como candidato a gobernador de Florida fue una sorpresa al ganarle a cinco aspirantes, entre ellos la excongresista Gwen Graham, hija de un exgobernador, y al exalcalde de Miami Beach Philip Levine.