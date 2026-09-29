PLYMOUTH, Massachusetts — Lindsay Clancy volverá a comparecer ante el tribunal el martes para una vista que podría ayudar a decidir si se enfrentará a un segundo juicio por el asesinato de sus tres hijos.

Será la primera vez que Clancy vuelva al juzgado desde que su primer juicio concluyera el 4 de septiembre con un jurado en punto muerto. Un juez declaró nulo el juicio, ya que el jurado se había dividido en una proporción de 11 a 1 a favor de absolver a Clancy de los cargos de asesinato.

Clancy, una antigua enfermera de la sala de partos, nunca negó haber matado a los niños, pero su abogado afirmó que padecía una enfermedad poco común denominada psicosis posparto, que sufría delirios y que, por lo tanto, no era responsable de sus actos.

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La fiscalía reconoció que Clancy padecía problemas de salud mental que habían requerido meses de tratamiento y una estancia en un hospital psiquiátrico, pero alegó que era consciente de lo que hacía cuando estranguló a los niños y luego intentó suicidarse en 2023

Los abogados de Clancy han presentado varias mociones que podrían tramitarse el martes.

Han solicitado al juez que adopte la medida inusual de archivar la causa penal, en lugar de celebrar un nuevo juicio. Entre otras cosas, han alegado que el juez debería haber excluido al único miembro del jurado que se mostraba a favor de una condena por asesinato, después de que el portavoz del jurado se quejara de que dicho miembro se negaba a tener en cuenta la doctrina de la duda razonable.

La defensa también ha solicitado al juez que investigue la veracidad de dicho miembro del jurado en relación con un cuestionario que los candidatos a jurado rellenaron antes de que comenzara el juicio, su veracidad cuando el juez interrogó a los miembros del jurado un día antes de que finalizara el juicio y, asimismo, si infringió las normas del tribunal al utilizar un teléfono móvil durante las deliberaciones.

La vista del martes también podría revelar si la fiscalía decidirá llevar a Clancy a juicio por segunda vez. La fiscalía puede optar por volver a juzgarla por un delito de asesinato en primer grado, solicitar que se le juzgue únicamente por delitos menos graves —como el asesinato en segundo grado o el homicidio involuntario— o archivar el caso por completo.

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Tras declararse la nulidad del juicio, el fiscal del condado de Plymouth, Timothy Cruz, declaró a los periodistas que su objetivo siempre había sido «hacer justicia para esos tres bebecitos».

La fiscalía afirmó que Clancy actuó de forma deliberada al estrangular a Cora, de 5 años, a Dawson, de 3, y a Callan Clancy, de 8 meses, con bandas elásticas de ejercicio. Afirmaron que ella urdió un plan para sacar a su marido de casa el 24 de enero de 2023, enviándolo a recoger medicamentos para uno de sus hijos y la cena para la familia.

El juicio, retransmitido en directo, despertó un gran interés entre la opinión pública y puso de relieve la importancia de la salud mental materna tras el parto.

El abogado de Clancy afirmó que no se le debería considerar penalmente responsable debido a su psicosis posparto, una enfermedad mental poco frecuente relacionada con el estrés, la falta de sueño y los cambios hormonales que se producen tras el parto.

Clancy sigue acusada de asesinato y se prevé que permanezca ingresada en un hospital psiquiátrico hasta que se resuelva su caso. Está paralizada de cintura para abajo desde que saltó por una ventana del segundo piso tras estrangular a sus hijos.

NOTA DEL EDITOR: Este artículo aborda el tema del suicidio. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, podéis llamar o enviar un mensaje de texto al 988 para poneros en contacto con la línea nacional de ayuda para el suicidio y las crisis en EE. UU.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.