Por primera vez en décadas, médicos en Estados Unidos están dando la voz de alarma ante casos de bebés que nacen con sarampión.

El sarampión congénito ocurre cuando una mujer embarazada transmite el virus al feto mientras está en el útero. Esta condición puede provocar complicaciones graves e incluso ser mortal para los recién nacidos.

Desde principios de 2025 hasta finales de septiembre de este año, se reportaron 13 casos de sarampión congénito a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), en medio de grandes brotes de la enfermedad, según cifras preliminares publicadas el lunes en una revista médica.

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“Este es un fenómeno completamente nuevo”, expresó Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

La aparición de esta condición está relacionada con la disminución en las tasas de vacunación, lo que ha permitido que el virus se propague a tal nivel que se espera que la Organización Panamericana de la Salud anuncie oficialmente el martes que Estados Unidos perdió el estatus de país libre de sarampión que mantenía desde el año 2000.

En los últimos dos años se han registrado más de 7,500 casos de sarampión, según los CDC.

“Ahora estamos viendo niveles de sarampión que no habíamos visto en 30 años”, señaló el doctor Adam Ratner, integrante del comité de enfermedades infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría. “Cuando se tiene el sarampión bajo control, no ocurren casos de sarampión congénito”.

Las cifras preliminares fueron divulgadas en una alerta de salud pública publicada por NEJM Evidence en colaboración con el centro que dirige Osterholm. La alerta también informó sobre 112 casos confirmados de sarampión durante el embarazo. Casi todos correspondían a mujeres que no se habían vacunado contra la enfermedad o cuyo historial de vacunación se desconocía.

El documento destacó que vacunarse antes del embarazo y mantener altas tasas de inmunización en las comunidades son medidas importantes para prevenir el sarampión y sus complicaciones. La alerta fue redactada por científicos de los CDC.

Las recomendaciones sobre el sarampión congénito de la Academia Estadounidense de Pediatría ya están llegando a los médicos. Además, el Departamento de Salud de Pensilvania publicó el mes pasado un aviso dirigido a profesionales de la salud, escuelas, centros de cuidado infantil y otros sectores del estado, que actualmente enfrenta el mayor brote de sarampión en la nación.

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Las personas adquieren inmunidad contra el sarampión al contraer la enfermedad o recibir la vacuna. Antes de que existieran las vacunas, muchas personas se infectaban durante la niñez debido a la alta capacidad de contagio del virus. Posteriormente, las elevadas tasas de vacunación ayudaron a proteger a toda la población.

Sin embargo, una nueva realidad histórica, marcada tanto por el éxito de la vacuna como por el reciente escepticismo hacia ella, ha provocado la aparición de casos de sarampión congénito.

“Lo que está ocurriendo es que tenemos muchas mujeres en edad reproductiva que no fueron vacunadas en los últimos 25 años y que tampoco han estado expuestas al sarampión, porque durante ese periodo hemos logrado mantenerlo bajo control”, explicó Osterholm.

“Ahora, este grupo es altamente susceptible al sarampión”, agregó.

Los médicos señalan que la mejor manera de prevenir la enfermedad es que las mujeres reciban la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, conocida como MMR, antes de quedar embarazadas.

Esta vacuna también protege al feto, ya que los anticuerpos pasan de la madre al bebé a través de la placenta. Esa protección puede durar varios meses después del nacimiento.

La vacuna MMR no se puede administrar durante el embarazo. Sin embargo, las mujeres que no están vacunadas, nunca han tenido sarampión y estuvieron expuestas al virus mientras estaban embarazadas pueden recibir una solución que contiene anticuerpos dentro de los primeros seis días posteriores a la exposición, con el fin de reducir el riesgo de infección y complicaciones.

Puede causar daños graves a los bebés

Si una mujer contrae sarampión hacia el final del embarazo, existe una alta probabilidad de que transmita el virus a su bebé. Según la Academia Estadounidense de Pediatría, se estima que entre el 25% y el 30% de los bebés nacidos de mujeres que contraen sarampión poco antes del parto podrían infectarse.

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Se considera que un bebé tiene sarampión congénito cuando estuvo expuesto al virus dentro del útero y los médicos encuentran evidencia de la infección poco después del nacimiento.

Entre los síntomas más comunes figuran fiebre, ictericia y erupciones en la piel características del sarampión.

Las complicaciones graves incluyen neumonía, encefalitis y una enfermedad poco común conocida como panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE, en inglés). Esta última es un trastorno cerebral que generalmente se desarrolla muchos años después de una infección de sarampión y casi siempre resulta mortal.

Ratner, quien escribió un libro sobre el sarampión, indicó que existen señales de que los niños con sarampión congénito tienen un mayor riesgo de desarrollar SSPE y podrían presentar la enfermedad antes que otros menores que contraen sarampión.

“Lamentablemente, es algo sobre lo que estamos aprendiendo cada vez más”, expresó.

Los médicos temen que la situación empeore si las tasas de vacunación continúan disminuyendo.

Se considera poco probable que ocurran brotes cuando una comunidad mantiene una tasa de vacunación MMR del 95%. Sin embargo, en muchas comunidades los niveles han caído por debajo de ese umbral.

A nivel nacional, los CDC informaron que el 92.4% de los niños de kínder en Estados Unidos recibió las dosis requeridas de la vacuna MMR durante el año escolar 2025-2026.

Esta situación pone en riesgo a muchas personas vulnerables, incluidos los bebés que todavía no tienen la edad suficiente para vacunarse.

La primera dosis de la vacuna MMR se administra habitualmente entre los 12 y 15 meses de edad. En zonas donde hay brotes, los bebés pueden recibirla desde los seis meses.

“Tenemos que volver al punto en el que todas las personas que pueden vacunarse lo hagan, y eso requerirá mucho esfuerzo”, manifestó Ratner.

“Será mucho trabajo por parte de los pediatras, las instituciones de salud pública y muchos otros sectores. Pero es algo importante que debemos hacer”, concluyó.