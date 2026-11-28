Un grupo de creadores de contenido y voluntarios sorprendió a los pasajeros del metro de Nueva York al montar una cena festiva de Acción de Gracias dentro de un vagón en movimiento, iniciativa cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Con mesas, decoraciones navideñas, música y un variado menú, el colectivo liderado por Christopher Dupree, Daniel Jean y Jodell Lewis, conocidos como “Joe Show”, abordó ayer, jueves, un tren de la línea L con destino a Brooklyn para compartir un banquete estilo “Friendsgiving” (Acción de Gracias entre amigos) con los usuarios del sistema de transporte.

Una tradición anual en la línea L desde 2019

En las grabaciones difundidas en plataformas digitales se aprecia el asombro de los viajeros que subían al vagón y se topaban con el festejo en pleno recorrido. Aunque para muchos internautas resultó una ocurrencia espontánea, se trata de una tradición anual que este grupo de influenciadores organiza desde 2019.

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Según ha explicado Jodell Lewis, montar el evento toma meses de planificación y cuenta con el respaldo de reconocidos chefs y marcas patrocinadoras. Además, el creador reveló que eligió específicamente la línea L del subterráneo neoyorquino porque solía sentirse “deprimido” cada vez que la utilizaba para trasladarse a su trabajo, por lo que buscó transformar la rutina diaria de los pasajeros en un momento de alegría colectiva.