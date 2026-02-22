Truckee, California. Equipos de búsqueda recuperaron los cuerpos de nueve esquiadores de travesía que murieron a causa de una avalancha en la Sierra Nevada de California, informaron las autoridades el sábado, concluyendo una angustiosa operación que se vio obstaculizada por una intensa nevada.

Un equipo de búsqueda llegó a los cuerpos de ocho víctimas y encontró a otra que había estado desaparecida y se daba por muerta desde la avalancha del martes en Castle Peak, cerca del lago Tahoe.

La novena persona desaparecida fue encontrada “relativamente cerca” de las otras víctimas, según el teniente Dennis Hack, del sheriff del condado de Nevada, pero era imposible verla debido a la nevada en ese momento.

En una conferencia de prensa, la sheriff Shannon Moon elogió el esfuerzo colectivo de las numerosas agencias que ayudaron a recuperar los cuerpos, desde la Patrulla de Carreteras de California hasta la Guardia Nacional y la compañía de servicios públicos Pacific Gas & Electric, y de los 42 voluntarios que ayudaron el último día de la operación.

“Tenemos la suerte de que en esta comunidad montañosa somos muy unidos, y nuestra comunidad responde en momentos de tragedia”, dijo Moon.

Víctimas nombradas

El sheriff nombró por primera vez a los tres guías de Blackbird Mountain Company fallecidos: Andrew Alissandratos, de 34 años, Nicole Choo, de 42, y Michael Henry, de 30.

Según las biografías en el sitio web de la compañía, Alissandratos era originario de Tampa, Florida, y se mudó a Tahoe hace aproximadamente una década. Disfrutaba de una amplia gama de actividades de aventura, desde la exploración de zonas agrestes hasta la escalada en roca.

Henry se mudó a Colorado en 2016 y luego a Truckee tres años después. Fue descrito como una persona “relajada” y dedicada a compartir su conocimiento y amor por las montañas con los demás.

No había biografía de Choo en el sitio web.

“Esta fue una enorme tragedia y el evento más triste que nuestro equipo haya experimentado”, declaró el miércoles Zeb Blais, fundador de Blackbird Mountain, en un comunicado.

“Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a las familias que perdieron tanto”, añadió, “y a los miembros de nuestro equipo que perdieron a queridos amigos y colegas”.

Las otras seis víctimas mortales eran mujeres que formaban parte de un grupo muy unido de amigas, esquiadoras de travesía experimentadas y expertas en la naturaleza de la Sierra Nevada, según informaron sus familias esta semana.

Un vehículo del Equipo de Búsqueda y Rescate de Tahoe Nordic afuera del Aeropuerto de Truckee, mientras continuaban las labores de recuperación de los cuerpos de los esquiadores fallecidos durante una avalancha, en Truckee, California, el sábado 21 de febrero de 2026. (Stephen Lam/San Francisco Chronicle vía AP) ( Stephen Lam )

Fueron identificadas como Carrie Atkin, Liz Clabaugh, Danielle Keatley, Kate Morse, Caroline Sekar y Kate Vitt, todas de unos 40 años. Vivían en el área de la Bahía de San Francisco, Idaho y el área del Lago Tahoe.

“Estamos devastadas”, declararon las familias en un comunicado. “Nuestro objetivo ahora es apoyar a nuestros hijos durante esta increíble tragedia y honrar la vida de estas mujeres extraordinarias. Todas eran madres, esposas y amigas, unidas por el amor a la naturaleza”.

Las familias pidieron privacidad durante su duelo y añadieron que “tienen muchas preguntas sin respuesta”.

Dos de las amigas salieron con vida y fueron rescatadas junto con otras cuatro, incluyendo un guía, tras la avalancha del martes. Sus nombres no se han hecho públicos.

Atrapados en la montaña durante horas

La avalancha se produjo el último día del recorrido de tres días de los 15 esquiadores, cuando el grupo decidió finalizar el viaje antes de lo previsto para evitar la inminente tormenta de nieve. Las autoridades indicaron que el camino que tomaron es una “ruta habitual”, pero se negaron a especificar qué significaba eso.

Alrededor de las 11:30 a. m. del martes, los seis supervivientes pidieron ayuda, describiendo un deslizamiento repentino y aterrador que medía aproximadamente la longitud de un campo de fútbol. Tras el incidente, descubrieron los cuerpos de tres compañeros esquiadores, según Hack.

Los rescatistas no pudieron llegar hasta aproximadamente seis horas después de la llamada inicial de auxilio, explicó Hack, y tomaron dos caminos distintos para llegar. Encontraron otros cinco cuerpos, dejando solo una persona desaparecida.

Sin embargo, los rescatistas se dieron cuenta de inmediato de que era demasiado peligroso extraer los cuerpos en ese momento debido a la fuerte nevada y la amenaza de más avalanchas. Estas condiciones persistieron el miércoles y el jueves.

Un avance el viernes

Las autoridades utilizaron dos helicópteros de la Patrulla de Carreteras de California, con la ayuda de Pacific Gas & Electric Company, para romper la nieve y liberar intencionalmente la capa de nieve inestable para reducir el riesgo de avalancha.

Los equipos lograron recuperar a cinco víctimas esa noche antes de que oscureciera demasiado para acceder a las tres últimas.

Los rescatistas utilizaron helicópteros y cuerdas para izar los últimos cuatro cuerpos de la montaña a la mañana siguiente, luchando contra fuertes vientos que los obligaron a realizar múltiples viajes. Los cuerpos fueron trasladados a “snowcats” (camiones equipados para circular sobre nieve) para su posterior transporte.

“No podemos expresar lo mucho que lamentamos a las familias afectadas por esta avalancha”, declaró Moon.

Los informes iniciales indicaron que al menos dos de los esquiadores sobrevivientes no fueron arrastrados por la avalancha, dijo Hack. Los demás estaban separados y relativamente cerca unos de otros y fueron alcanzados.

Hack se negó a ofrecer información sobre lo que pudo haber provocado la avalancha.

Las autoridades cierran el área

El terreno estará cerrado al público hasta mediados de marzo, según Chris Feutrier, supervisor forestal del Bosque Nacional Tahoe. Las autoridades tenían previsto restablecer el acceso público una vez finalizada la investigación.

“Esta es una propiedad pública, y les encanta recrearse en ella”, dijo Feutrier. “El Servicio Forestal no cierra terrenos públicos por cualquier peligro u obstáculo. Confiamos en que el pueblo estadounidense utilice su mejor criterio al recrearse”.