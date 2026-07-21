La depresión tropical dos se convirtió esta noche en la tormenta Bertha con vientos de 40 mph, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC en ingles).

Trayectoria de Bertha a las 8:00 de la noche del lunes. (NOAA) ( Captura )

Un avión de reconocimiento, que investigó el sistema esta tarde, encontró que la depresión se había fortalecido, por lo que fue reclasificó.

“A las 7:00 p.m., el centro de la tormenta tropical Bertha se localizaba cerca de la latitud 28.6 norte, longitud 86.0 oeste. Bertha ha estado a la deriva erráticamente a cerca de 3 mph (6km/h), pero se anticipa un movimiento hacia el noroeste esta noche y el martes por la mañana, seguido de un movimiento hacia eloeste-noroeste o hacia el oeste”, inicó el NHC en el boletín correspondiente a las 8:00 de la noche.

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“En la trayectoria pronosticada, Bertha se desplazará cerca de la costa norte del Golfo o a lo largocde ella durante los próximos días. Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 40 mph (65km/h) con ráfagas más altas. Es posible que se refuerce el cuerpo durante el próximo día”, añade.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 70 millas (110 km) desde el centro.

El riesgo mayor con este sistema es la lluvia que se espera.

“Se anticipa que Bertha produzca cantidades de lluvia de 2 a 4 pulgadas, con totales más altos de alrededor de 8 pulgadas hasta el viernes a lo largo de la costa del Golfo y lugares adyacentes al interior, desde el oeste de Florida hasta la costa media de Texas,incluidas porciones del sur de Alabama, Mississippi y Louisiana. Esta precipitación puede producir áreas de inundaciones repentinas,especialmente en áreas urbanas”, explica la agencia.