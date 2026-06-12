Midland, Texas. Un tiroteo ocurrido el viernes en Midland, Texas, dejó una persona muerta y otras nueve hospitalizadas, informó la alcaldesa Lori Blong.

Las autoridades policiales indicaron que un sospechoso permanecía atrincherado y en enfrentamiento con los agentes aproximadamente dos horas después del tiroteo.

El ataque comenzó alrededor de las 8:00 a.m. en una zona de la ciudad y luego se extendió hasta las cercanías de un hospital veterinario.

“Sonaron al menos 40 disparos”, dijo Andrea Mendias, quien trabaja en un taller de carrocería cercano al hospital veterinario.

Un video grabado por Mendias mostró a varios agentes saliendo desde la parte trasera de un vehículo policial blindado. La Policía también estaba enviando robots a la zona.

Blong indicó que la situación seguía en desarrollo.

“Los agentes están conteniendo la situación”, afirmó.

El Midland Memorial Hospital informó que cuatro personas estaban en el quirófano y otras cinco se encontraban en condición estable.