Miami. La aerolínea estadounidense United Airlines negó este viernes estar ofreciendo cambios gratis a pasajeros molestos con el nuevo nombre del aeropuerto de Palm Beach, rebautizado el 9 de julio en Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump.

La compañía, en un mensaje a EFE, tachó de “mal redactado e impreciso” un supuesto memorando interno difundido por Live And Let’s Fly y retomado por medios como Fox Business, que presuntamente instruye a los empleados a modificar sin costo los vuelos de viajeros que se quejan del cambio de nombre del aeródromo.

“Los clientes de United pueden realizar cambios en un boleto sin cargo por muchas razones. Sin embargo, nuestra política no permite cambios por el nombre de un aeropuerto o su código de tres letras”, respondió la empresa aérea a preguntas sobre la veracidad de los reportes.

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El documento, presuntamente, aconsejaba a los trabajadores ofrecer cambios gratis a los aeropuertos de Miami (MIA) y Fort Lauderdale (FLL), también en Florida, por las quejas de pasajeros que no querían volar al aeropuerto Trump por el nuevo nombre y código (DJT).

Aunque es usual que haya aeropuertos con el nombre de presidentes estadounidenses, esta es la primera vez que ocurre mientras el mandatario sigue en funciones.

El cambio de nombre, avalado en marzo por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ocurrió pese a las críticas de los demócratas y los residentes del condado de Palm Beach, en el que Trump tiene su residencia en Mar-a-Lago pero donde obtuvo menos votos que la demócrata Kamala Harris en la elección presidencial de 2024.

También sucede en medio de los intentos del mandatario y los republicanos por rebautizar instituciones con su nombre, como ya hizo en Washington con el Instituto de Paz de Trump y el Trump Kennedy Center, aunque este último se revirtió tras la orden de un juez.

Asimismo, funcionarios de la Administración han presionado para poner el nombre de Trump a la estación de trenes Penn Station de Nueva York y al Aeropuerto de Dulles, que está en Virginia y conecta con Washington.