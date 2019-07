Dalmau enumera delitos cometidos por el gobernador Por Daniel Rivera Vargas 07/16/2019 |01:24 p.m.

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, una de las personas mencionadas en el chat de telegram del gobernador Ricardo Rosselló, insistió hoy que sí se cometieron delitos en el intercambio de mensajes entre el primer ejecutivo y los miembros de su círculo íntimo.

“El delirio de poder le impide al gobernador ver la gravedad del momento histórico que atraviesa Puerto Rico, el gobernador terminó su mandato, término la gobernación de Ricardo Rosselló, lo que el país pide es la formalidad de su renuncia o residenciamiento”, dijo Dalmau.

“En el chat si hay elementos que representan delitos, número uno, conspirar para sacar a un funcionario de monitor federal, número dos, conspirar para quitarle el puesto público que ocupa la esposa de un opositor político, el senador idenepdentista, en tercer lugar dar información privilegiada para beneficiar a terceros con el fin de que se le contrataran. Y con esos tres, hay más suficientes, además que ahí hay también hay amenaza, amenazas veladas, pero ahí hay tres contundentes que va a la medula al atentar contra funcionarios”, agregó Dalmau.

Uno de los intercambios en el chat, cargado de comentarios sexistas y homofóbicos- también proponía remover a la esposa de Dalmau, Griselle, de su trabajo en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras para que lo recibiera una integrante del Partido Nuevo Progresista. Aunque el gobernador ha pedido perdón por el contenido del documento, Dalmau dijo que esas palabras no eran suficientes.

“No se trata de perdón, es un asunto muy personal, pero para que el perdón sea válido tiene que haber propósito de enmienda, una acción concreta y mientras el gobernador se niegue a renunciar, su perdón es una palabra hueca”, afirmó el legislador pipiolo.

Asimismo, Dalmau dijo que es incorrecto la aseveración del gobernador, quien no es abogado, de que no tiene que divulgar el análisis legal que ha recibido que le indica que no ha habido comisión de delitos. Otras figuras de la oposición política, como el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, también entienden que debe ser público el análisis legal que usa el goibernador para sentirse absuelto de imputaciones criminales.

¿Quien hizo el análisis legal de chat? QUIÉN!!!! Nos tienen que dar copia. — Aníbal Acevedo Vilá (@anibalacevedo) July 16, 2019

Dalmau dijo que no descarta usar mecanismos legislativos o judiciales para que el gobernador entregue el documento usado para determinar que en el chat de 889 páginas no hubo comisión de delitos.

“No es correcto que el gobernador pueda decir que ese documento no lo puede dar públicamente porque es privado. El gobernador es un funcionario público 24 horas y merece respeto su espacio íntimo familiar, pero un informe que detalla la posible comisión de delitos, es un informe público por definición”, sostuvo.

‘’El ha decidido en un capricho adolescente mantener a Puerto Rico secuestrado en estos momentos”, agregó.

De otra parte, ayer, el compañero pipiolo de Dalmau en la Asamblea Legislativa, presentó una resolución para iniciar el proceso de residencialmiento del gobernador donde enumera unos posibles 20 delitos

“Querían pliego acusatorio. Aquí está el pliego acusatorio”, afirmó Márquez.

Lista de cargos

Intervención indebida en procesos gubernamentales (artículo 254, Código Penal)

Uso de recursos públicos para fines político-partidistas (art. 252, Código Penal)

Violaciones a la Ley de Ética Gubernamental (art. 4.7, Ley de Ética Gubernamental)

Discrimen por razón de género (art. 180, Código Penal)

Discrimen por razón de orientación política (art. 180, Código Penal)

Discrimen por razón de orientación sexual (art. 180, Código Penal)

Recopilación ilegal de información (art. 167, Código Penal)

Conspiración (art. 244, Código Penal)

Empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública (art. 245, Código Penal)

Resistencia y obstrucción a la autoridad pública (art. 246, Código Penal)

Enriquecimiento ilícito (Art. 250, Código Penal)

Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos (art. 252, Código Penal)

Influencia indebida (art. 261, Código Penal)

Obstrucción a la justicia (art. 246, Código Penal)

Malversación de fondos públicos (art. 264, Código Penal)

Revelación de comunicaciones y datos personales (art. 173, Código Penal)

Incitación a la violencia (art. 242 A, Código Penal)

Conspiración, amenazas o atentados contra funcionarios del sistema de justicia o sus familiares (art. 284, Código Penal)

Amenazas (art. 177, Código Penal)

Conspirar contra el ejercicio de un derecho (18 US Code sec 241)