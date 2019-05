Evelyn Vázquez contrata a su madrina de boda por $134,000 Por Primerahora.com 05/07/2019 |10:38 p.m.

La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) Evelyn Vázquez contrató a la compañía de quien es su madrina de boda, Yanitsia Irizarry Méndez, para consultoría administrativa, legislativa y legal para su oficina y para la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos que preside.

La compañía Irizarry Méndez, LLC, cuenta con nueve contratos gubernamentales –todos bajo esta administración– ascendentes a $134,000, según la Oficina del Contralor.

Los jugosos contratos fueron discutidos esta noche en el programa "Jay y sus rayos X", de Telemundo, en el que destacaron uno de $25,500 por cuatro meses. Este monto supera el salario mínimo de las familias puertorriqueñas, apuntó la investigadora Valeria Collazo Cañizares.

Esta entidad con fines de lucro fue incorporada el pasado 10 de enero de 2014 por Gil Y. Rivera Irizarry. Mientras, la ex secretaria del Departamento de la Familia bajo la administración de Luis Fortuño figura en el documento como la persona autorizada, la administradora, la presidenta, la secretaria y la tesorera.

Contratos de Irizarry Méndez, LLC (Captura Oficina del Contralor)

Este no es el único escándalo de contratos cuestionables que ha trascendido en los últimos días para la legisladora. Recientemente, salió a luz que Vázquez también contrató a PAH Consulting que pertenece a su padrino de bodas, Efraín Acevedo, y en la que se supone trabaja su esposo, Peter Muller.

Esta empresa consultora ha tenido al menos cinco contratos con el Senado, entre el 2017 y el 2019, todos -al igual que Irizarry Méndez, LLC- para ofrecerle servicios de asesoría a Vázquez o a la Comisión que preside la penepé.

A esto se le suma que la senadora celebró una actividad de recaudación de fondos en marzo de 2018 en la casa de Acevedo, ubicada en la Urbanización Costa Brava, en Isabela. Según la invitación, en poder de Primera Hora, el evento fue convocado el jueves 15 de marzo de 2018 a las 7:00 de la noche y la aportación de cada asistente sería de unos $100.

Taquilla (Suministrada)

En entrevista hoy con Primera Hora, la legisladora se alejó de los señalamientos en su contra respecto a la contratación de Acevedo y la supuesta subcontratación de su esposo.

“Yo no tengo que ver nada con las contrataciones que haga una compañía u otra. Evelyn Vázquez no tiene nada que ver con eso. El señor Efraín Acevedo (presidente de PAH Consulting) tendría que dar explicaciones. Yo no tengo nada que ver”, reaccionó Vázquez al ser cuestionada.

Aunque aseguró que Peter Muller “no trabaja” para su oficina, sostuvo que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, “ha hecho lo correcto” en cancelar la semana pasada el último contrato que PAH Consulting tenía vigente en la cámara alta.

Contratos de $10 mil por 17 días

En relación a los contratos con Irizarry Méndez, quien inició su campaña para la alcaldía de Aguadilla, uno de ellos asciende a $10,000 por 17 días de trabajo, lo que supondría un pago de $73.53 la hora.

El primer contrato gubernamental a esta compañía fue otorgado el 2 de febrero de 2017, días después de juramentar como legisladora, con una cuantía de $10,000 por 26 días y con el fin de proveer consultoría administrativa.

Inmediatamente, el 2 de marzo, se le otorgó otro contrato de $5,000 por 29 días, también para consultoría administrativa.

El tercer contrato fue otorgado el 19 de abril con un total de $5,000 por 42 días, por los mismos servicios.

El 16 de junio de ese mismo año entró en vigencia un cuarto contrato por 15 días y un monto de $5,000, para volverle a ofrecer consultoría administrativa.

Mientras tanto, Efraín Acevedo (el padrino de bodas) alega que él no prestaba servicios para la senadora Evelyn Vázquez, sino para el presidente del Senado. Sin embargo, todos los contratos de su corporación son con la oficina de la Senadora y con la comisión que ella preside. pic.twitter.com/UGtNtxBYEY — Valeria Collazo (@ValeriaCollazoC) May 8, 2019

Otro contrato fue firmado el 14 de julio por 17 días y $10,000 para los mismos servicios.

Para el 1 de agosto, la compañía ya tenía un sexto contrato de $25,000 para darle consultoría legal hasta el 31 de diciembre.

Otro contrato de $25,000 le fue otorgado a Irizarry Méndez, LLC, el 5 de febrero de 2018 que se extendió hasta el 30 de junio para consultoría administrativa. El documento fue enmendado el 20 de junio para añadirle $3,500 para esos últimos 10 día. Esta vez los servicios volvieron a ser de consultoría administrativa.

El octavo contrato fue firmado el pasado 8 de agosto por $20,000 y se extendió hasta el último día del año para volver a ofrecer consultoría administrativa.

Un último contrato fue firmado el pasado 25 de febrero por $25,500 para brindar, esta vez, consultoría legislativa. Este continúa vigente hasta el próximo 30 de junio.