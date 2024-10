A más de un año de que se abriera la puerta para que el municipio de Fajardo asumiera las riendas del muelle que, por décadas, se utilizó para transportar a los residentes de Vieques y Culebra en ferry y que en la actualidad es un “elefante blanco”, el traspaso administrativo de la instalación entre la Autoridad de Puertos y el ayuntamiento está a punto de sellarse.

El director de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá Batiz, reveló a Primera Hora que su proyección es que el trámite para devolverle el dinero requerido por la Federal Transit Administration (FTA, en inglés) y la firma del acuerdo que traspasaría la operación del muelle al municipio por 20 años se realice este mismo mes de octubre.

“Ya estamos en los últimos 100 metros, en la última milla”, comentó.

Si se le pregunta al alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez, su augurio es que todo el proceso estaría finiquitado para la próxima semana. Es que adelantó que en la noche de este miércoles la Legislatura Municipal se dispone a pasar juicio sobre la transacción, la cual espera que sea aprobada sin percances debido al impulso económico que representaría el desarrollo del muelle para Fajardo. Además, hizo constar que recibió un aviso de La Fortaleza en el que se le informó que la semana próxima se firmaría el acuerdo y que el gobernador Pedro Pierluisi estaría presente.

“Estoy contento, porque por fin hay luz al final del camino”, señaló el ejecutivo municipal.

Fue en mayo del 2023 que Pizá Batiz y Meléndez hablaron en exclusiva con Primera Hora sobre el traspaso de este muelle para que el municipio se encargara de su desarrollo. Aunque el augurio inicial era que el acuerdo se firmara entre agosto y septiembre del pasado año, el proceso se demoró más de un año.

El retraso se debió a que la FTA requirió la devolución de parte del dinero federal concedido para el desarrollo del muelle y que no generó beneficio público tras ser cerrado en octubre de 2018. Ya para esa época la instalación estaba deteriorada.

La antigua lancha Caribeña, de la Autoridad de Transporte Marítimo, ha quedado varada en el antiguo muelle de Fajardo. ( Suministrada )

Pizá Batiz detalló que la cifra fijó la FTA a devolver es de $1,276,000.

En un inicio, Puertos intentó que la agencia federal permitiese que la suma adeudada fuera invertida por el gobierno de Puerto Rico en otra instalación portuaria o relacionada al transporte bajo la Autoridad de Transporte Integrado (ATI). Sin embargo, lo que ocurrirá es que el municipio de Fajardo acogió la deuda como parte de la transacción con Puertos y pagará la suma a la FTA.

“El municipio aceptó sufragar la cuantía, verdad, porque es para beneficio del municipio. Y el contrato ya se redactó, y esta semana, lo último que recibí ayer, (martes), fue que iba a estar en aprobación el contrato ante la asamblea municipal”, comentó Pizá Batiz.

Por su parte, el alcalde detalló que es el uso de dinero municipal para pagar los $1,276,000 lo que se llevaría a votación en la Legislatura Municipal.

“Por fin el traspaso se aprueba hoy en la Legislatura, más bien aprueba es el desembolso de los chavos… Si eso aprueba hoy, como sé que se va a probar, yo creo que para la semana que viene (se firma el acuerdo de traspaso). Pero, yo quiero que sea mañana mismo”, comentó Meléndez emocionado.

El alcalde precisó que el contrato con Puertos es para administrar por 20 años el muelle. A cambio, se le pagaría a Puertos “una renta bien bajita y un por ciento de ingresos de ganancia”, la cual no precisó.

Además, el alcalde dijo que negoció para tener “un reembolso garantizado” de la suma que le pagarán a la FTA por “no haberse cumplido con cierto uso que hubiese tenido el terminal” al cerrarlo.

El augurio del municipio, una vez se firme el acuerdo con Puertos, es iniciar rápidamente con el proceso de petición de propuestas a inversionistas para desarrollar el muelle.

Meléndez comentó que tienen mucho de este proceso adelantado, ya que en el pasado año han recibido a varios inversionistas interesados. Además, el municipio contrató a la firma de Estudios Técnicos, que ya tiene un análisis de viabilidad y ayudaría en el proceso de propuestas.

“Abriremos un proceso transparente y el municipio no estará sólo en estas negociaciones”, afirmó.

La idea del municipio es abrir cuatro zonas principales de actividad económica. Estas son el terminal para un ferry hacia las Islas Vírgenes, un “water taxi” para las islas municipios de Vieques y Culebra, actividades acuáticas, así como una marina municipal.

“Va a ser un impulso a la economía espectacular. Un revivir de todo ese sector de Puerto Real, que se convirtió en un fantasma de la noche a la mañana”, dijo el alcalde, al mencionar que áreas como Maternillo y Mansión del Sapo también se beneficiarían.

Meléndez aprovechó para dejar claro que el municipio no realizará expropiaciones forzosas en la zona para lograr el desarrollo que se propone.

“El municipio es el único con autoridad en ley en Puerto Rico para hacer expropiaciones forzosas, y no habrá expropiaciones en esos alrededores. El proyecto de inversión que viene es trabajar sobre la huella, la estructura que está ya impactada. No se va a expandir el terreno que utilizaba ATM (Autoridad del Transporte Marítimo) o Puertos. Ya si un vecino quiere vender al inversionista es otra cosa. Pero, el municipio no se va a meter a quitar la propiedad a nadie”, expresó, al señalar que hizo el comentario por rumores que se corren en el pueblo.

De paso, Meléndez informó que el inversionista que compró el antiguo hotel que había en la zona está en proceso de venta. Dijo que espera que el mismo inversionista que acoja el desarrollo del muelle también se haga cargo del hotel para integrarlo al desarrollo económico propuesto.