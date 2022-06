Tras semanas que la defensa legal de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced adelantara que está podría enfrentar posibles acusaciones federales por irregularidades en su campaña primarista, uno de sus abogados manifestó que las autoridades federales “están pensando” en presentar cargos en contra de su cliente.

Durante el programa de televisión Jugando Pelota Dura, Luis Plaza Mariota expresó que, a ley de tres semanas en que se dijera que era “inminente” que la entonces Primera Ejecutiva iba a ser detenida por presuntamente aceptar una donación del banquero venezolano Julio Martín Herrera Velutini, a cambio de cambios en las leyes de Puerto Rico. A nivel federal, está prohibido que candidatos acepten donaciones para campañas políticas por parte de personas o entes extranjeros.

PUBLICIDAD

“No ha pasado absolutamente nada”, expresó el representante legal de la exgobernadora.

“Cuando nosotros vinimos aquí, nosotros vinimos aquí con un sentido de urgencia por la representación que hizo el gobierno, el gobierno nos dio a nosotros el ‘deadline’ de diez días para que las cosas pasaran. Cuando nosotros vinimos aquí, era como el día 7 de esos diez días. Y de la forma en la que tuvimos la conversación con ellos, era inminente que querían proceder. La frase en inglés era: ‘Mr. Plaza, this case is wrapped up’ (Sr. Plaza, este caso está cerrado)”, apuntaló.

No obstante, este adelantó que el caso “no se ha disipado” y desmintió que Vázquez Garced estuviera realizando negociados para entregarse a las autoridades.

“Nosotros no hemos negociado nada. Para nada. Las instrucciones de nuestra cliente es prepararnos para juicio”, indicó. “Seguimos viendo la evidencia. Seguimos viendo la evidencia. De hecho, nos ha venido bien el “break” este de que no la hayan arrestado”.

Anteriormente, la también exsecretaria de Justicia reconoció haber aceptado una reunión con el banquero venezolano, no obstante, esta reiteró que no le prometió nada. Igualmente, su director de campaña primarista, Jorge Dávila, rechazó tener algún vínculo con dicho banquero.

“Si a mí me hubiesen dado permismo, yo trato de conseguir que no la arresten, pero la cliente no autorizó que hubiese una negociación para eso”, planteó.

Por otro lado, salió a relucir durante el programa de televisión que la exgobernadora ya no labora como profesora de la Universidad Interamericana, pues su contrato venció este 30 de mayo.