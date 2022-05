La Fiscalía federal no radicará ningún caso de corrupción pública este viernes, confirmó la portavoz de prensa, Lymarie Jovet.

Según han reportado varios medios de comunicación, incluyendo El Nuevo Día, la investigación en cuestión está relacionada a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

Jovet señaló que el expediente judicial permanece sellado, por lo que no puede informar nada relacionado al mismo. Solo indicó sobre la posposición de la vista judicial. No ofreció una justificación para dicho cambio de fecha.

“La vista que había hoy se cambió para el 19 (de mayo) a las 2:00 p.m. y va a ser en persona”, indicó Jovet a Primera Hora.

Según ha trascendido, en este caso el exadministrador de Vivienda Pública y exasesor de varios funcionarios del Partido Nuevo Progresista, John Blakeman, ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales por un caso relacionado a la campaña primarista de Vázquez Garced en verano de 2020.

Ayer, en una entrevista con Telenoticias, el abogado de la exgobernadora, Luis Plaza Mariota, informó que se preparan para una posible acusación contra Vázquez Garced.

“Yo esperaría que venga algo y que sea algo bien técnico e interesante. El rum rum viene hace rato”, afirmó el exfiscal federal en entrevista con Telenoticias.

La exmandataria, por su parte, aludió a que no ha cometido ninguna ilegalidad.

“Yo sí le puedo decir al pueblo de Puerto Rico que yo no he cometido ningún delito, que yo no he incurrido en ninguna conducta ilegal, incorrecta, como siempre se lo he dicho”, afirmó.

Se alega que Blakeman y otros asesores de Vázquez colaboran con las autoridades federales en esta pesquisa.

La alegación que se ha expuesto en varios medios de comunicación y que no ha sido confirmada por las autoridades federales apunta a que un banquero venezolano, de nombre Julio Herrera, pagó una encuesta para la campaña de Vázquez Garced a cambio de que se despidiera al excomisionado de Instituciones Financieras, George Richard Joyner Kelly.

Reportes de prensa indican que el funcionario renunció al cargo el 6 de marzo de 2020. Días después trascendió que la renuncia supuestamente había sido forzada.