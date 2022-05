Al rechazar que la exjefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, vaya a formar parte del equipo de defensa Wanda Vázquez Garced, otro de los abogados de la pasada gobernadora, Luis Plaza Mariota, aseguró este viernes a Primera Hora que cuentan con evidencia suficiente para lograr que su clienta sea exonerada en la corte federal de cualquier posible delito electoral que se le pueda imputar.

Según estipuló el abogado, “de la forma que se está analizando el caso, es que la alegada encuesta la están atando al que se botó al que era el jefe de la oficina del comisionado de Instituciones Financieras (George Richard Joyner Kelly). Si esa es la teoría del caso, yo te aseguro que el ‘team’ de defensa de la gobernadora ya está ‘ready’ para refutarlo con evidencias”.

PUBLICIDAD

Poco antes, señaló que “el día que tú, verdad, veas esto que nosotros tenemos de evidencia, pues vas a quedar en conclusión de que las forma en que se está haciendo el caso es de una forma incorrecta. O sea, que, en su momento, se verá”.

La afirmación del abogado surgió tras haberse realizado una petición de entrevista a Vázquez Garced, a través de su portavoz, Juan Rosado Raynes. Se alegó que solo los abogados del caso atenderían preguntas sobre la amenaza que tiene la exprimera ejecutiva de ser acusada en el foro federal por supuestas irregularidades detectadas en la campaña primarista del Partido Nuevo Progresista en el 2020.

Plaza Mariota, quien llevará junto al abogado Ignacio Fernández De-Lahongrais y otros letrados la defensa de Vázquez Garced, rechazó, en primera instancia, alegaciones que incluyen que en el grupo de defensa cuentan con la exfiscal federal Rodríguez.

Según aceptó a este diario, “para nosotros sería una excelente adquisición profesional, verdad. Pero, en la vida real, es una especulación de alguien”.

Se le pidió que clarificara si se ha intentado contactar a la exfuncionaria, pero el también exfiscal federal expresó que “no se intenta nada. O sea, es algo que no ha ocurrido”.

Asimismo, Plaza Mariota reiteró que “la posición de la gobernadora es que ella no ha cometido ningún delito”.

Prevé, sin embargo, que la Fiscalía federal presente un caso por delitos a la obtención de donativos electorales, cobijados bajo el Artículo 52 del Código Electoral de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Podría también, tal vez, haber otras violaciones, pero para eso necesitaríamos que los fiscales decidan cuál es su teoría final”, añadió.

Se le cuestionó, de paso, la razón por la que cree que se implica a Vázquez Garced en un esquema que apunta a que se benefició a un banquero venezolano, identificado como Luis Herrera, al recibir de su parte una encuesta política. El alaegado beneficio imputado es que a cambio se despidió al comisionado de Instituciones Financieras para dar paso a cambios en regulaciones aplicables a la banca.

“Bueno, la Fiscalía Federal tiene la obligación de presentar el caso de su cliente. Y su cliente es el FBI (Negociado Federal de Investigaciones). El FBI ha hecho una investigación y ellos entienden que han llegado a una conclusión. Así que la Fiscalía tiene la obligación ministerial de ayudar a que su cliente presente en la mejor forma posible su caso. Y lo que nosotros entendemos que ha pasado es que el FBI ha llegado a unas conclusiones basado en unas premisas totalmente incorrectas”, manifestó.

¿Se justifica una acusación federal?, se le cuestionó.

“A mí me parece bien fuerte y bien injusto que esta mujer pase por esto. O sea, esta mujer le pasaron rolo de una forma tan y tan dramática en su campaña primarista y venirla a acusar por una encuesta, está fuerte, de verdad que está bien fuerte”, opinó.

El exfiscal federal, de inmediato, rechazó que ante la amenaza de una posible acusación federal estén litigando el caso en los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

“No estamos litigando nada. Lo que se ha hecho es a una introspección por parte de la gobernadora, donde ella decidió, lo mismo que dijo cuando comenzó como gobernadora, venir siempre de frente, con la verdad y decir las cosas como son. Ella no es un político tradicional. Los políticos tradicionales, el día antes de que los van a arrestar, de que ellos saben que los van a arrestar, están, tú sabes, perdidos, no dan cara, no aparecen. A ella le gusta esto de frente”, explicó.

De paso, Plaza Mariota rechazó que negocien con agentes federales una entrega para evitar ser arrestada.

“Las intenciones de la gobernadora es que a ella la traten como a cualquier hijo de vecino. Ella no está de acuerdo en tratar de conseguir que no la arresten, en eso sí puede ser bien categórico. Ella está dispuesta que, si el gobierno la viene a buscar, que la arresten como a cualquier otra persona”, puntualizó.