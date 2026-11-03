Los adultos mayores de entre 70 a 75 años ya podrán renovar su licencia de conducir de manera electrónica, a través de CESCO Digital.

La extensión del beneficio a los adultos mayores se da luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón firmó el proyecto del Senado 1005, de la autoría de las senadoras Roxanna Soto y Karen Román, que extiende la edad para realizar la renovación de licencias de conducir por la aplicación de CESCO.

La medida afirma que se busca “promover la inclusión digital de adultos mayores y optimizar los servicios de DTOP (Departamento de Transportación y Obras Públicas)”.

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De inmediato, la gobernadora no expuso la razón para firmar la medida.

Según la exposición de motivos de la legislación, la Ley 22 “limita(ba) la renovación en línea a conductores entre 21 y 70 años, requiriendo que aquellos de 71 años o más realicen el proceso de manera presencial, a pesar de que ambos métodos exigen documentos similares, como un certificado médico que acredite la condición física y mental del solicitante”.

“Esta distinción genera desigualdades y cargas innecesarias para adultos mayores, quienes deben desplazarse a centros, como los Centros de Servicios al Conductor (CESCO), enfrentando filas, tiempos de espera y posibles riesgos de salud, especialmente en contextos de limitaciones de movilidad”, añade la propuesta.

Los informes de las comisiones legislativas que evaluaron la medida no detallan cuántos conductores se beneficiarían con esta extensión de edad para renovar la licencia de manera digital. Solo alude a un reportaje de Primera Hora del 2023 que establecía que unos 703,365 eran para la fecha conductores mayores de 60 años, lo que representaba el 34.8% de los conductores de todo Puerto Rico.