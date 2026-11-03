La gobernadora Jenniffer González Colón volvió este martes a dejar en las manos de las autoridades estatales y federales todas las denuncias concernientes a la controversia que gira en torno a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

Dejó sin respuesta la pregunta específica sobre si no cree que es tiempo de despedir a la funcionaria. Prefirió establecer que no va a permitir que el Departamento de la Familia pierda su enfoque. Aunque, prometió que “esto es un asunto que yo voy a seguir atendiendo”. No explicó de qué manera.

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Las declaraciones surgen a raíz de la nueva saga que involucra a Roig Fuertes, luego de que el pasado viernes el senador Juan Oscar Morales recibiera una respuesta de la empresa NOLA Education que estableció que costeó todos los gastos de transportación, comidas y meriendas de la delegación boricua cuando viajó del 7 al 10 de diciembre a Luisiana a conocer su proyecto Star Academy.

En una vista pública en el Senado, Roig Fuertes alegó que ella costeó sus cenas y que la pagó en efectivo. Trascendió que solicitó a la agencia el reembolso por sus gastos por motivo de dietas, así como por una transportación en UBER, según indicó Morales.

Sin embargo, la empresa alegó que pagó $13,000 por agasajar a los boricuas, incluida a la secretaria de la Familia, durante el viaje.

Trascendió que ese 10 de diciembre la empresa se incorporó en Puerto Rico y a finales de enero de 2026 se le adjudicó un contrato por $38.5 millones, cuando la empresa dijo que solicitó $37.5 millones. El contrato nunca se firmó.

La despedida exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz, denunció que Roig Fuertes la presionó para que firmara y no lo hizo por recomendación legal.

Su denuncia desembocó en varias irregularidades, incluyendo el que se consideraron empresas que solicitaron no participar de la evaluación.

Roig Fuertes expresó el sábado que no emitiría reacciones que no fuesen un “requerimiento oficial y conforme a derecho” sobre la controversia.

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Este martes la gobernadora, durante un aparte con la prensa durante la inauguración de un hotel en el Distrito de Convenciones, expresó que dejaría “que las autoridades concernientes hagan las investigaciones y el referido correspondiente”.

Se le cuestionó si el reembolso de fondos que solicitó Roig Fuertes representó una apropiación ilegal, pero insistió en “que sean las agencias, en este caso las estatales y las federales que están investigando, quienes emitan el juicio. Recuerden que eso está bajo investigación, así que todo eso será materia de evaluación y posible señalamiento”.

Al insistírsele en el tema, González Colón afirmó: “Vuelvo y te digo, esto está bajo investigación de no solamente agencias estatales, agencias federales. Yo no voy a permitir que nos desenfoquemos de la gestión que se tiene que hacer en uno de los departamentos precisamente más delicados que tiene que ver con niños, que tiene que ver con adultos mayores, donde hay tantas cosas ocurriendo”.