La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, tendrá hasta el miércoles de la próxima semana para entregar al Senado copia del expediente “certificado”, que contenga toda la documentación relacionada a la evaluación de una empresa para dar servicios educativos a los niños de las escuelas públicas beneficiarios del programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés) por $38.5 millones.

Además, deberá contestar y juramentar sus respuestas a cada punto contenido en la declaración jurada presentada por la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz.

En la misma, la exfuncionaria denunció presuntas presiones de su parte para que firmara el mencionado contrato con la empresa NOLA Education. Para esta petición, tendrá cinco días laborables.

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Las peticiones surgieron como parte del largo interrogatorio que realizó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, contra Roig Fuertes, durante la vista pública que realizó la Comisión senatorial de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos para investigar la controversia que culminó con el despido de Medina Díaz a finales de septiembre.

El intercambio entre Rivera Schatz y la secretaria fue tenso. Pero, no llegó al grado que alcanzó el senador Eliezer Molina, en donde la secretaria dio la impresión de quebrarse.

17 Fotos La titular de la agencia pidió respeto mientras testificaba ante senadores.

El líder senatorial le reprochó medidas y acciones realizadas por la agencia sobre el proceso para evaluar a NOLA Education, como el haber adjudicado un proceso de propuestas a una empresa que se incorporó 36 días antes de ser seleccionada y por qué la adjudicación se dio previo a que una agencia federal confirmara que se podían usar fondos federales del TANF para emitir los pagos.

La secretaria aceptó que no se consideró la fecha de la corporación, al momento de la evaluación de la empresa. Mientras, precisó que la adjudicación de la propuesta se hizo en enero pasado, pero la carta federal que autorizaba el uso de fondos del TANF no llegó hasta el 4 de marzo.

La secretaria no respondió por qué seleccionaron a una empresa si no sabían si podían usar los fondos del TANF para pagar a NOLA Education por el proyecto denominado Star Academy.

“Nosotros quisimos someter una consulta para asegurar que no pasaba nada. Que nosotros pudiéramos continuar con unos procesos”, aludió.

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Rivera Schatz lo que expuso fue que en Familia ocurría “una cosa bien mala”, que todo parecía llegar tarde.

El presidente del Senado también se confesó confundido con la ponencia de la secretaria, que alegó que lo que debía tener prioridad era la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP, en inglés).

La funcionaria aceptó que “el asunto de PAN a SNAP no guarda relación con esta iniciativa” del Star Academy.

“Volvemos a lo mismo”, dijo la secretaria, cuando buscaba clarificar por qué trajo el asunto del cambio del PAN.

“Ese es el problema que tiene este gobierno. Que vuelven a lo mismo. Power Expectations, Miss Universe y ahora esto. Ese es el problema, secretaria. Se cree que aquí alguien se chupa el dedo. No, secretaria, mire, con todo respeto y cariño que yo le tengo. Aquí nadie se chupa el dedo, nadie. Entonces, un contrato de $38 millones de una corporación de 36 días de nacida, adjudicado con dos corporaciones que están diciendo públicamente que no participaron y que no se dedican a eso, con un estado (West Virginia) que tiene graves problemas con precisamente esa misma corporación, alegando influencia de donativos políticos. Parece, que eso no es nada. Parece que, pues...”, soltó Rivera Schatz, al cuestionar los procesos para contratar a la empresa Nola Education.

“Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, yo no veo que se verificó, secretaria. Aquí no se verificó nada. Aquí había un trámite expedito. Blanca Medina llegaba tarde, pero Nola Education llegaba temprano, pero bien temprano y anticipaba el futuro”, añadió.

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Rivera Schatz no fue el único que cuestionó el proceso para contratar a NOLA Education, que incluyó un viaje de la secretaria a Luisiana en diciembre pasado para evaluar el proyecto.

“Levanta bandera el proceso como se hizo”, le dijo el expresidente del Senado, el popular José Luis Dalmau.

Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado ( Ramon "Tonito" Zayas )

¿Mentiras?

Tras escuchar la postura de la secretaria y su insistencia en que nunca hubo un contrato, Rivera Schatz dijo a la prensa que, “ciertamente, están mintiendo”.

Se le cuestionó si Roig Fuertes es la persona que miente. El presidente del Senado ripostó que “yo no voy a categorizar nada. Pero, están dando información que no es correcta y cuando venga el expediente, que ustedes lo vean, ustedes pueden llegar a mil conclusiones”.

Lo que sí dijo estar seguro, pues tiene confidencias de personal de Familia, es que “aquí querían a la cañona darle un contrato a NOLA, no hay duda”.

Dijo que no le sorprendería si la secretaria de la Familia no entrega el informe completo sobre la evaluación que se realizó para realizar el proyecto Star Academy.

“Aquí hubo un diseño para, específicamente, adjudicar un contrato de $38 millones a una empresa a la cañona. Un programa que el Departamento de Educación dijo que no hacía falta y que daba esos servicios”, concluyó el presidente.

Lo que dijo la secretaria

La secretaria, por su parte, insistió en que nunca hubo un contrato a la controvertible empresa, que según alegó el senador Eliezer Molina fue inscrita por una persona relacionado a un cliente de la firma de cabilderos Politank, que era propiedad del exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

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Además, trascendió en el interrogatorio de la senadora María de Lourdes Santiago que en la primera reunión para discutir el programa Star Academy estuvieron dos cabilderos de los Estados Unidos.

Esa reunión fue el 12 de mayo de 2025 y fue citada por el Departamento de Educación, según dijo Roig Fuertes.

La funcionaria dijo que no acudió a ese conclave, pero envió a un representante. Alegó que desconocía que dos de los asistentes eran cabilderos.

Roig Fuertes insistió en que el proceso para evaluar a la empresa no fue ilegal y se siguieron los pasos requeridos. Rechazó en varias ocasiones la existencia de un contrato. Ni siquiera aceptó que había un borrador. El escrito que se evaluaba para contratar a NOLA Education lo llamó un “instrumento de trabajo”.

Recalcó, a múltiples preguntas de los legisladores, que sus respuestas se podían confirmar a través de minutas, ya que señaló que todos sus conclaves son documentados. De inmediato, se le solicitó que las entregara y se le dio cinco días para hacer el trámite.

Como parte del interrogatorio, la funcionaria divulgó que para llevar a cabo la propuesta de Star Academy se hizo la solicitud a 45 empresas. Alegó que el listado lo proveyó el Departamento de Educación.

Fue cuidadosa al establecer si las otras dos empresas consideradas para implementar el Star Academy, y que se dedicaban a asuntos de jardinería y ambientales, Litoral Vivo y Coccoloba AgroEnvironmental, presentaron propuestas. Los llamó “documentos”.

Ha trascendido que, al menos, Coccoloba AgroEnvironmental, solicitó que no se le considerara para la propuesta. Los documentos que presentaron era para mostrar a qué se dedicaban.

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De paso, la secretaria aclaró que en el viaje que realizó a Luisiana para conocer el proyecto Star Academy no costó $7,000, sino $4,000. Indicó que el desembolso de fondos para evaluar un proyecto es algo común, no ilegal, como lo calificó Medina Díaz.

Además, defendió la contratación de Linette Martínez como su ayudante especial. Solicitó que no la trataran como la “esposa” de Manuel Torres, actual presidente de la empresa de cabilderos Politank. Señaló que ella es una extraordinaria profesional.

Martínez acudió al viaje de Luisiana para evaluar la propuesta de NOLA Education.

Por otro lado, Roig Fuertes insistió en que Medina Díaz no estaba capacitada para ser administradora de Adsef, que evalúa si pone una denuncia en su contra por -según alega- haberla amenazado con agredirla y que esta no se presentaba a las reuniones que pautaba los jueves para promover la transición del PAN al SNAP.

Rechazó que su despido estuviese relacionado a su negativa de firmar el contrato de NOLA Education, pues insistió en que en mayo pasado se determinó que no era viable.

Dijo que la destituyó porque “sus inacciones y acciones desacertadas pusieron en riesgo a Puerto Rico y a nuestras familias”.

Cabe destacar que el senador Juan Oscar Morales reclamó que la investigación se extienda y se incluyan a otros involucrados en la controvertida contratación, como las empresas Litoral Vivo y Coccoloba AgroEnvironmental y Educación.