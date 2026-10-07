A punto del llanto y visiblemente enojada por las preguntas del senador Eliezer Molina, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes reclamó este miércoles respeto de los legisladores durante la vista pública en la que se busca indagar sobre la controversia de varios contratos a los que la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz, ha alegado que se le presionó para que firmara.

“Señora presidenta, por los pasados meses yo he sido atacada como persona, como mujer, como profesional, como servidora pública. A este momento, yo no tengo una acusación de nada y muchísimo menos me he tenido que declarar culpable de nada. Yo estoy ante este foro, como vengo todas las veces, con el mayor respeto a cada uno de sus miembros, a quienes les contesto, atiendo todas las gestiones que me refieren de manera personal para asegurarme el mejor bienestar de nuestra gente. Y, vengo aquí, en la mejor de las actitudes, con el compromiso y con mi frente en alto a responder las preguntas y a darle a esta comisión todas las respuestas, pero, también con la evidencia sostenida. Lo menos que espero es respeto de cada uno de los que ocupan un puesto de senador para el pueblo de Puerto Rico”, precisó Roig Fuertes.

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Suzanne Roig, secretaria del Departamento de la Familia, se quebró cuando contestaba preguntas a Eliezer Molina. ( Ramon "Tonito" Zayas )

El malestar de la funcionaria surgió debido a que Molina no le daba tiempo de extenderse en las contestaciones, ya que se le agotaba el tiempo asignado. Esperaba que la funcionaria le respondiera solo con un sí o un no, así como con los datos precisos.

“No discuta conmigo. No le va a convenir”, le llegó a decir el senador, cuando Roig Fuertes pretendía extenderse en la respuesta.

El momento en que la secretaria interrumpió para llamar la atención de la senadora Wandy Soto Tolentino, presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos, ocurrió cuando la secretaria dijo “yo no recuerdo cómo me llegó la propuesta” para dar un contrato de $38.5 millones a la empresa Nola Education para dar un curso a estudiantes de escuela pública beneficiados por el programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

Luego, Molina le cuestionó: “¿Qué usted no recuerda? ¿Eso fue una orden divina?”

La funcionaria pidió tener tiempo para responder y reclamó a Soto Tolentino su intervención.

“Al finalizar mi turno, ella tiene derecho a hablar todo el tiempo que quiera”, le ripostó Molina a la intervención.

Se le dio tiempo a Roig Fuertes a responder. Pero, la funcionaria realizó un gesto. El senador comentó, de inmediato, que “ese respirar y esas pausas dan paso a esto”.

Le increpó nuevamente si no recuerda cómo recibió la propuesta”, pues tenía una carta que alegaba que Nola Education presentó la idea a la Oficina del Gobernador.

“¿Cierto o falso?”, le cuestionó Molina.

“Falso”, respondió la secretaria.

“Pero, si acaba de decir que no recuerda. Lo dijo usted, no lo dije yo”, puntualizó el senador, al pasar a otro tema.

Fue entonces que la secretaria clamó por respeto, quebrada al punto del llanto.