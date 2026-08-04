El alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, recomendó ayer un plan ante la sequía que golpea al Lago La Plata que incluye limitar el tránsito de embarcaciones en el embalse -por el riesgo de encalladura que representa el bajo nivel-, establecer un racionamiento preventivo y adelantar los trabajos de dragado tan pronto el cuerpo de agua alcance el nivel de ajustes operacionales.

“El Lago La Plata está en nivel de observación, pero los estragos de la sequía muestran los bordes del lago y los muelles están al descubierto. Cualquiera que se acerque lo puede ver, incluso caminar por donde siempre hay agua. Cuando uno ve el fondo del embalse donde antes había agua, no está frente a un pronóstico, está frente a un hecho. Por eso no deberíamos esperar a que llegue la emergencia para empezar a actuar”, explicó por escrito el ejecutivo municipal.

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Agosto detalló que el embalse La Plata sirve a más de 130,000 abonados en Toa Alta, Toa Baja, Dorado, Vega Alta, Naranjito, Corozal, Bayamón y Cataño, lo que lo convierte en una de las fuentes más determinantes de la región norte.

El Lago La Plata está en nivel de observación, pero los estragos de la sequía muestran los bordes del lago y los muelles están al descubierto. ( Suministrada )

“La recomendación a la AAA es comenzar un racionamiento preventivo en la zona con el fin de parar un poco el descenso de los niveles del lago. Un racionamiento ayudará a mantener el embalse en su nivel de observación y no acelerar el que llegue al nivel de ajustes operacionales. El llamado a los ciudadanos es a ser prudentes y consientes con el uso del agua en momentos donde tenemos una sequía”, puntualizó el alcalde.

Sobre el uso recreativo del embalse, Agosto recomendó al Departamento de Recursos Naturales (DRNA) establecer límites al tránsito de embarcaciones mientras persistan los niveles bajos, ya que la reducción del espejo de agua deja expuestos bordes, estructuras y sedimentos que pueden provocar que las embarcaciones encallen o sufran daños.

Niveles de los embalses en Puerto Rico para el 4 de agosto de 2026, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. ( AAA )

“Se trata de una medida para proteger a los que navegan y proteger el embalse. Con el nivel que hay ahora mismo, lo que antes era fondo profundo hoy es un obstáculo. Limitar el uso de embarcaciones en este momento evita accidentes, evita pérdidas y evita que se remueva sedimento donde menos conviene”, puntualizó.

El alcalde encabezó los trabajos de dragado en La Plata en 2015, durante la sequía de aquel año. Una década después, sostiene que la acumulación de sedimentos volvió a reducir la capacidad de almacenamiento del cuerpo de agua y que el momento operacional para intervenirlo se acerca.

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El embalse fue dragado en el 2015.

“En el 2015 no me senté a esperar y el dragado se hizo. Sé lo que cuesta, sé lo que toma y sé el alivio que representa para las familias de esta región. Tan pronto el embalse alcance el nivel de ajustes, ese dragado tiene que estar listo para arrancar, con los permisos adelantados y los fondos identificados. Si esperamos a que el lago toque fondo para empezar el papeleo, ya llegamos tarde”, precisó.

El alcalde invitó a la AAA, al DRNA y a otras agencias pertinentes a coordinar el plan de acción y asegurar que Toa Alta, municipio que alberga el embalse, sea parte de la mesa donde se tomen las decisiones sobre su manejo.

El alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

“Aquí vive la gente que ve bajar ese lago todos los días y aquí es donde se sienten primero las consecuencias. Vamos a estar dando seguimiento a este asunto hasta que el agua vuelva a subir y hasta que el dragado sea una realidad”, concluyó Agosto.