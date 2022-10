Seis alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD) en la región de Ponce coincidieron en que la colectividad debe posponer hasta febrero de 2023, la Asamblea de Reglamento pautada para noviembre donde se aprobarán las enmiendas al estatuto.

Esto ante la preocupación de que hay muchos pueblos que no han reorganizado sus unidades municipales y, además, los ejecutivos requieren de un tiempo adicional para convocar a sus respectivos comités, con el objetivo de nombrar a delegados y representantes.

Así lo acordaron los alcaldes de Ponce, Adjuntas, Jayuya, Guánica, Lares y Villalba, luego de una reunión celebrada esta tarde en un restaurante de la Ciudad Señorial a donde esbozaron la necesidad de armonizar la discusión.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, “hay casi un consenso de la región, no estamos hablando de los demás alcaldes, ellos están de acuerdo que el tiempo para celebrar la asamblea debe posponerse”.

“Ellos dicen que el proceso es muy cercano, que esa fecha no fue consultada con los alcaldes que son al final del camino los que mueven el aparato electoral y que se debe reconsiderar para que se mueva para otra fecha, posiblemente para febrero que era la fecha que se había dispuesto para elección”, destacó el también alcalde de Villalba.

“Ellos recomiendan que, para esa fecha, se celebre la Asamblea de Reglamento y que ese tiempo se utilice para que haya un diálogo entre el presidente del Partido y todas las personas que han sido parte de esta discusión, para que se llegue a esa Asamblea de Reglamento con un acuerdo entre las partes y que haya una elección posteriormente”, resaltó.

Hernández Ortiz manifestó que recibió la encomienda de hablar con los alcaldes asociados para discutir “las enmiendas al reglamento que hace 10 años que no se hacía”.

Sin embargo, decidió reunirse por regiones y no con la Asociación en pleno.

“La forma más práctica de hacerlo es utilizar las regiones que ya existen dentro de la Asociación para poder ver y escuchar el sentir de los compañeros y compañeras relacionado a esta situación”, aclaró al mencionar que los alcaldes de Juana Díaz, Peñuelas, Maricao y Sabana Grande se excusaron del encuentro de hoy.

“Nosotros escuchamos a la base del Partido Popular. Mucha gente habla de que hay que escuchar la base. Eso fue lo que hizo el comité de reglamento, escuchar la base por un periodo de casi siete meses. Estuvimos trabajando ese proceso que era un grupo también, compuesto por alcaldes, representantes y senadores”, resaltó.

Asimismo, dejó claro el por qué no asistió a la convocatoria de la Junta de Gobierno, en la cual se discutirían las propuestas enmiendas al reglamento

“Expliqué a los compañeros que no estuve presente, me había excusado con antelación, porque eso coincidió con el periodo en que estábamos bregando con la emergencia del huracán (Fiona). Yo estaba enfocado en la emergencia. Llegué a la reunión de Junta de Gobierno porque tenía un deber de informar. Después ocurrió una situación diferente”, reveló.

Sin embargo, insistió en que el insumo de sus colegas municipales es aplazar la asamblea.

“Los compañeros me dicen que esa fecha está muy cercana y que no hay forma de que los alcaldes puedan cumplir con ese proceso. Nos plantearon, por ejemplo, de que hay municipios que ni siquiera están reorganizados. No solamente son los alcaldes, son los 78 municipios y hay municipios que, al no estar organizados, pues ¿cómo van a escoger un delegado y dos representantes por precinto?”, cuestionó.

“Ellos están sugiriendo que se posponga para febrero y que, durante ese mes, se escoja para terminar la reorganización de las unidades municipales y que haya un diálogo entre los compañeros y se logre armonizar esto. Que en lugar de estar votando en bloque por ahí porque la gente no está de acuerdo, se pueda votar por las enmiendas a las cuales todo el mundo está de acuerdo que, a mi entender, son las que originalmente el comité de reglamento presentó en febrero”, reveló.

Hernández Ortiz recordó que, entre las enmiendas que más resaltan es el cambio al credo y los fundamentos del Partido.

“El comité presentó muchas enmiendas, es un documento de más de 200 páginas, pero de las que más resaltan es que se cambió el credo y los fundamentos del partido, se ampliaron los fundamentos del partido para definir las causas que el Partido Popular Democrático debe defender de cara al futuro”, explicó.

“Una de las cosas que siempre se ha planteado es que el PPD no es un partido ideológico sino de causas. Pues una de las cosas que se enmienda en el reglamento son las causas que el PPD debe defender. Distinto es un programa de gobierno que es cómo se van a implementar, pero son los fundamentos y la filosofía del partido y las causas que defiende, se establecieron en un listado que los compañeros piden acceso”, agregó.

Otra de las recomendaciones es reducir la composición de la Junta de Gobierno al entender que es un mecanismo demasiado grande para tomar decisiones del día a día.

“Se le deben dar herramientas al presidente y en eso, establecimos un comité ejecutivo, pero que el comité ejecutivo no deja sin efecto el puesto del presidente. El comité ejecutivo establece un listado de quiénes deben componerlo sin eliminar el puesto del presidente”, expuso.

“Estaría compuesto del presidente del Partido, el presidente de Cámara y Senado, presidente de los alcaldes, presidente de las mujeres, presidente de la juventud y los dos vicepresidentes. Ese sería el comité que trabajaría el día a día de la reorganización, del levantamiento de dinero y de muchas otras cosas”, apuntó.

El presidente de los alcaldes asociados llevará la discusión a otras regiones de la isla, siguiendo con la zona oeste, norte, este y central.