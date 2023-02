El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón se reafirmó hoy en que su esposa Miyady Velázquez Pagán no ofrece terapias de conversión a personas de la comunidad LGBTTQI+, sino “terapias de amor”.

Irizarry Pabón reclamó así mismo, que las expresiones de la primera dama ponceña han sido “tergiversadas”.

“Mi esposa no hace política pública en el municipio de Ponce, la hace el alcalde y nosotros hemos garantizado no discriminar contra nadie. De hecho, tenemos una orden administrativa de octubre 20 de 2021 que tiene unos protocolos para evitar el discrimen contra la orientación sexual o la identidad de género. Estamos bien claros en eso”, dijo el Alcalde a preguntas de periodistas luego de participar hoy en una vista pública en la Cámara de Representantes.

“Yo soy un alcalde para todos. En dos años que llevamos no tenemos ninguna querella de ninguna persona que se haya sentido discriminado”, agregó.

Al ser preguntado si la controversia que levantó la primera dama con sus expresiones le podrían restar votos a él en las próximas elecciones o primarias, si alguien de decide retarlo a la Poltrona de la Ciudad Señorial, el Alcalde dijo que su administración es una de puertas abiertas.

“Yo entiendo que se ha tergiversado las expresiones que ella ha hecho. En ningún momento ella le ha faltado el respeto a nadie. Esos son sus criterios y nosotros vamos a seguir trabajando por la necesidad que tiene la ciudad de Ponce. Repito que Ponce tiene las puertas abiertas para todos. Como un varón de Dios que soy y soy cristiano, yo amo a todo el mundo porque así Dios lo hace y predicamos eso. A todos los aceptamos, puertas abiertas, no discriminamos contra nadie”, sostuvo.

Cuando se le preguntó sobre las terapias “de amor” que su esposa dijo que daba a personas “confundidas”, el líder popular indicó que no entraría en el tema porque “se ha sacado fuera de contexto”.

Según Irizarry Pabón, su esposa “tiene un doctorado en terapia familiar cristiana y tiene un ministerio”.

“Otro tipo de tratamiento, no tratamiento como tal, alguna terapia de amor como ella lo señala no quiere decir terapias de conversión, pero no voy a hablar más de ese tema”, expresó Irizarry Pabón.

En el plano político, el Alcalde de Ponce dijo que participó en la asamblea general del PPD de este domingo en Trujillo Alto. No soltó prenda de quién es su candidato a presidir la colectividad en la elección especial del 7 de mayo próximo.

“Creo que el Partido está demostrando que vive, que tiene fuerzas y que unidos vamos a ser la alternativa para el país”, dijo.

Cuando se le preguntó si apoya al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández para la presidencia del PPD dijo que “pronto” va a anunciar a quién respalda. Además del alcalde villalbeño, aspiran a asumir las riendas de la Pava, la alcaldesa de Morovis y el representante a la Cámara, Jesús Manuel Ortiz González.

El Alcalde de Ponce participó en una vista pública de la Comisión de Vivienda de la Cámara sobre un problema que confrontan 26 residencias en la Urbanización Jardines del Caribe que están siendo socavadas por el río.

“Es un problema que tiene (esa comunidad) hace muchos años y ahora cuando pasó el huracán Fiona se han afectado más. Se han afectado en (el huracán) María, terremotos y se están buscando alternativas, tanto en (el Departamento de) Recursos Naturales y (Departamento de la) Vivienda para recibir la ayuda. Se está trabajando bajo diferentes programas para mitigar la situación que tiene el río con las lluvias y crecidas. Cada vez que llueve las casas se siguen socavando y están a riesgo de que puedan perder la vivienda y lo más importante, que es la seguridad y las vidas”, indicó.