“Difícilmente habrá otro secretario peor que (Rafael) Machargo, pero uno nunca sabe”.

Con esta expresión, el biólogo Miguel Enrique Canals Mora, quien fue el primer director de la Reserva del Bosque Seco de Guánica y por años trabajó en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), reaccionó a la renuncia de Machargo como secretario de esa agencia.

Canals Mora dijo que toda la comunidad científica y ambientalista veía venir la salida del funcionario. “Eso es como la crónica de una renuncia anunciada. Era de esperarse”, señaló.

Hizo constar que por las controversias que existían alrededor de Machargo a causa de impactos ambientales en Rincón por la construcción en una zona marítimo terrestre, la ubicación de viviendas vacacionales en la Reserva Estuarina y de Investigación de la Bahía de Jobos en Salinas, así como la venta de terrenos en Bahía Ballena en Yauco, que forma parte de la Reserva Natural del Bosque Seco, era “inevitable” su salida del DRNA.

“Yo he trabajado bajo todos los secretarios de DRNA desde que comenzó la agencia en el 1972, excepto con Machargo, que me jubilé antes que llegara. Pero, como siempre me he mantenido en contacto con el DRNA, entiendo que este ha sido el secretario más nefasto que ha tenido la agencia. Ha sido manipulado por los grandes intereses y un sello de goma del cartel de los permisos que todo el mundo sabe que existe. Todo el mundo debe estar contento”, afirmó el ambientalista, quien ahora ha emprendido la lucha en contra del desarrollo en la reserva en Yauco.

Por su parte, el director del Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, Ruperto Chaparro, mostró preocupación con la posibilidad de que Machargo permanezca en el gobierno como asesor.

“Yo creo que es lo mejor que puede haber pasado es que Machargo se haya retirado, haya renunciado. Lo que da pena es que sabemos que van a tratar de colocarlo de asesor en alguna agencia y también sabemos que el nombramiento que van a hacer (del sustituto) es uno político. Así que no creo que muchas cosas mejoren. Siempre esperamos que no sea a tal grado como Machargo”, manifestó.

Dijo que el problema que presentaba el renunciante secretario de Recursos Naturales era que dilataba las acciones a favor del medio ambiente para no tomar una decisión o que el caso llegara a corte.

“La realidad es que necesitamos un secretario que conozca los recursos naturales y salvaguarde los recursos para generaciones futuras”, afirmó.

Por otro lado, gran parte del reclamo contra Machargo fue liderado por el excandidato a la gobernación, Eliezer Molina. Este llevó la batuta en gran parte de la denuncia en torno a Rincón y ha sido parte de la lucha que se lleva en Salinas.

El activista dijo no estar contento en su totalidad con la renuncia, ya que a su entender también debe salir la comisionada del Cuerpo de Vigilantes, Haydelin Ronda Torres.

Indicó que hasta que esta “no renuncie, los vigilantes no podrán hacer su trabajo y el ambiente laboral en el que estarán expuesto será un ambiente laboral de tolerar la corrupción”.

“Con la renuncia de Machargo no se resuelve todo, tiene que renunciar el personal de confianza y administrativo, porque estas personas han tolerado la destrucción a mansalva de los recursos naturales de Puerto Rico y han permitido a personas cercanas a puestos importantes puedan destruir nuestros recursos y que sean impunes, porque nunca habrá consecuencia”, denunció Molina.