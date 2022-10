Legisladores de los partidos de minoría cuestionaron los datos que proporcionó hoy el gobernador Pedro Pierluisi al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su corta visita de tres horas a Puerto Rico. sobre la recuperación del país tras el impacto del huracán Fiona.

Los legisladores compararon incluso, la visita de Biden, con la que hizo a la isla el 3 de octubre de 2017, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump durante la emergencia que atravesaba Puerto Rico por el embate del huracán María.

“El Gobernador le dio a Biden información y datos que precisamente en el sur de Puerto Rico que se alejan de la realidad. Me recuerda lo que otro 3 de octubre el entonces gobernador Ricardo Roselló hizo al dar información incorrecta al Presidente (Donald) Trump”, dijo la portavoz en el Senado del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén.

PUBLICIDAD

Tanto Pierluisi como Biden dieron por sentados los números de LUMA Energy que colocan entre un 92 y 93% de clientes con servicio de energía eléctrica en Puerto Rico.

Rivera Lassén indicó que Biden viene a un Puerto Rico “afectado tanto por los huracanes como por la ineficiencia en las respuestas de los gobiernos, tanto el de Estados Unidos como el de Puerto Rico”.

Dijo que los informes de la Oficina del Inspector General, así como la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos han denunciado distintos aspectos de la manera en que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) ha manejado los casos de personas que solicitan ayudas.

“Se trata de violaciones de derechos no solo a acceso a vivienda, a salud y a otros servicios esenciales”, sostuvo la senadora para agregar que el Presidente Biden “puede hacer mucho por Puerto Rico impulsando la eliminación de la Junta de Control Fiscal y a su vez a LUMA, su entidad protegida”.

“Es evidente que la visita de Biden a Puerto Rico persigue marcar un contraste con la imagen de Trump, sobre todo con las elecciones de medio término tan cercanas. Es imposible que tan breve paso por Puerto Rico, y con una agenda puramente protocolar, sirva para transmitir una idea precisa del sufrimiento de las comunidades más afectadas por Fiona”, indicó por su parte, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago Negrón.

“El artificio de los rollos de cable frente al podio, las frases genéricas: todo genera una impresión teatral y hueca”, añadió Santiago Negrón.

PUBLICIDAD

Para el senador independiente, José Vargas Vidot la asignación de $60 millones que Biden anunció para infraestructura son insuficientes.

“Me parece que la ayuda se queda corta, cuando hay opciones como retomar la operación de las hidroeléctricas, la transformación de los sistemas de riego y subsidios a las personas en su carácter individual para que puedan fortalecer su capacidad de generar energía desde su propio entorno”, dijo Vargas Vidot.

“La visita del Presidente debe ser un dialogo permanente, que no sea a través de las facciones ideológicas que han secuestrado la entrada de acceso común y corriente a estas conversaciones. Además, mi preocupación de la visita del presidente es que el país sea descrito por quien no sabe cómo está el país y que al final todo se quede en ayudas existenciales superficiales que no tengan una trascendencia real; solo la de una reacción. Jamás olvidare el rollo de papel toalla. Esperamos más de esta visita”, sostuvo el salubrista.