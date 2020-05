Los problemas reportados por los contribuyentes que han intentado desde el pasado viernes en la tarde ingresar la información de su cuenta bancaria para recibir el incentivo federal de los $1,200 ha sido mínimo, según alegó el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

Sin embargo, aquellos pocos que el sistema no le permite procesar su solicitud por que no le acepta el método de autenticación o sometió el número de su cuenta bancaria incorrectamente, se han quejado de que no hay ningún método para corregir el error o hacer una reclamación. La complicación surge, porque ese reclamo debe hacerse en la página que se provee para el “Pago de Impacto Económico” bajo el área de preguntas de Ley CARES y de acceso a SURI (Sistema Unificado de Rentas Internas).

“Ahí se escribe y se atienda (la petición)”, sostuvo el titular, al exponer que dependiendo de la demanda que se tenga la respuesta demoraría en llegar de tres a cuatro días.

Parés Alicea, además, informó que aquellos que han errado en dar una cuenta de banco correcta, tendrían que hacer la reclamación o esperar que el banco alerte a la agencia del error.

“Esa información quien la valida es el banco. La autenticidad quien lo mira es el banco. Es responsabilidad del banco”, reiteró.

El titular también recalcó que los retirados, recipientes del Programa de Asistencia Nutricional y los que reciben en seguro socia deberán esperar hasta finales de mes para conocer qué proceso deberán realizar para obtener su incentivo federal.

Parés Alicea dijo desconoce cuánto tiempo le demorará entregar todo el dinero disponible en este incentivo. Destacó que el CARES Act les da hasta el 31 de diciembre para atender reclamaciones de los contribuyentes. Sin embargo, sostuvo que habiendo atendiendo al sector de los retirados y del seguro social, podrían completar con el grueso de los beneficiarios en las primeras semanas de junio.