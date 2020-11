Cuando esta madrugada culminó el conteo de votos del evento electoral, el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, terminó con la mayoría de los votos, así como el candidato a alcalde de San Juan por ese mismo partido, Miguel Romero, confirmó el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte.

Además, quedó reñido el escaño del precinto 3 de San Juan en la Cámara de Representantes. Eva Prados, del Movimiento Victoria Ciudadana, reconoció este sábado que su contrincante por el PNP, Juan Oscar Morales, le aventajaba.

Esto supone que el fin en la contabilización de los votos, que no llegó a un 100% del total de electores que acudió a las urnas, no habría mayores cambios. Entonces, daría paso a que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) certifique esta tarde de manera preliminar a Pierluisi como gobernador electo y a Jenniffer González, también del PNP, como comisionada residente.

Los números finales, sin embargo, no están disponibles. Aponte explicó que a las 10:00 a.m. de este sábado comenzarían a entrarse los números que se obtuvieron hasta la 1:30 a.m., cuando ocurrió el cierre del conteo. Luego, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, daría a conocer las certificaciones preliminares emitidas.

“No hay duda que, por la enorme cantidad (de votos adelantado), fue difícil manejarlo y un poco atropellado. Ahora en escrutinio se corregirán actas mal preparadas y se atenderán las papeletas que no han sido adjudicadas”, expresó el comisionado del PIP.

Por lo que se proyecta, habría un recuento de votos en la papeleta legislativa. Esto se debe a que hay victorias por los representantes y senadores por acumulación por menos de 100 votos.

También se prevé recuento en varios distritos senatoriales y representantivos, principalmente, en el precinto 3 de San Juan.

Prados indicó a Primera Hora que esta madrugada “Juan Oscar aumentó su número de votos. Estamos investigando y vamos a empezar el proceso de reconteo”.

También se proyectan recuentos para las alcaldías de Guánica y Culebra.

Estos recuentos se realizarán como parte del escrutinio de actas que inicia la próxima semana.

El presidente de la CEE explicó ayer, viernes, que el lunes se le realizarán las pruebas de coronavirus a sobre 800 funcionarios de colegio que trabajarían en el proceso por aproximadamente tres semanas.

El martes, entretanto, habría orientaciones a los funcionarios y posiblemente ese día en la tarde inicie el escrutinio.

Una reunión se realiza desde las 10:00 a.m. para explicar cómo se daría el escrutinio, detalló Aponte.