Mientras el comisionado del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, insistía que hasta que no se cuente el último voto de San Juan no se puede tener un cuadro claro de quién salió vencedor en la contienda por la alcaldía ni por el precinto representativo 3 de San Juan, el comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, rechazó que faltan miles de votos sin adjudicar y que ambas contiendas vayan a recuento tras las victorias de Miguel Romero sobre Manuel Natal y de Juan Oscar Morales sobre Eva Prados.

La disputa se da en momentos en que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) cerró en la madrugada de este sábado el conteo de votos de las elecciones generales para dar paso en la próxima semana al escrutinio de actas y los recuentos de aquellos que hayan prevalecido por menos de 100 votos o de 0.5%.

En entrevistas por separados, los comisionados electorales continuaron con la disputa sobre quiénes verdaderamente prevalecerán en la reñida contienda en San Juan.

Para el MVC, Natal todavía tiene probabilidades de convertirse en alcalde y Prados en ocupar el escaño del precinto representativo 3 de San Juan.

Valentín precisó, tras salir de una reunión en el Centro de Operaciones Electorales de la CEE, que hasta que no se culmine el escrutinio o hasta que ocurra un recuento de votos, no habría un ganador.

Alegó que faltan por contabilizar 4,000 papeletas de votos añadidos a mano, un maletín del precinto 5 de San Juan y dos tarjetas de la máquina de escrutinio de dos colegios del precinto 2 que se dañaron.

Se le cuestionó si estos votos lograsen rebasar la victoria que hasta ahora lleva Romero por la alcaldía de San Juan, que es de cerca de 2,000 votos, o provocar un recuento. Dijo que “no se puede determinar eso sin que termine el escrutinio, porque en el escrutinio hay un montón de votos que todavía no se han adjudicado”.

“Mira lo que falta… Cerca de 4,000 papeletas de añadidos a mano, también eso puede hacer una variación. Además del (maletín del precinto) 5, quedan dos colegios del precinto 2 que las tarjetas se dañaron y eso tiene que contarse en el escrutinio y queda la cantidad de papeletas que hayan sido rechazada, como vimos en el día de la elección que la máquina no las estaba leyendo”, detalló.

Por ello, Valentín insistió que, “definitivamente, hasta que no sepamos el conteo final, pues no podemos llegar a una conclusión final. Incluso con los números de hoy, que se vayan a reportar hoy, todavía queda mucho en el escrutinio por actualizar, por contar, inclusive votos de la elección general”.

En sus expresiones, el comisionado electoral del MVC hizo referencia a que en o antes de las 5:00 p.m. se entrarían los resultados obtenidos en el conteo de votos que se realizó entre 7:00 p.m. de ayer, viernes, hasta la 1:30 a.m. de este sábado, cuando se cerró el evento electoral.

No obstante, el comisionado del PNP alegó que la información que dio el representante del MVC no era cierta.

Aludió a que las dos tarjetas del precinto 2 fueron adjudicadas y que no quedaba ningún maletín del precinto 5 de San Juan sin contar.

“Está todo adjudicado”, afirmó en entrevista telefónica.

Expuso que lo único que falta de entrar al sistema es el colegio 3 de la unidad 77 de San Juan. Ese resultado se haría público una vez la CEE actualice su página cibernética.

“Básicamente, el voto añadido a mano es un voto de electores que está inactivo o no están en lista por alguna categoría que lo excluyó, como declarado con incompetencia mental por tribunales, etcétera. Por lo tanto, la experiencia es que ese voto es mayoritariamente no adjudicable. Ellos, (el MVC), es la primera vez que participan de una contienda electoral, potencialmente no conocen que el voto añadido a manos tiene esas peculiaridades”, expuso.

Añadió que “Valentín debe ir orientando a su equipo que deberían ir aceptando la derrota”.

En cuanto a la contienda del precinto representativo 3 de San Juan, el comisionado del MVC insistió en que “estas elecciones han sido tan irregularidades, que de verdad no se puede llegar ni a una expectativa en este momento hasta que no se termine cada voto del escrutinio, porque hay muchos votos inclusive de la elección que se van a tener que contar en el escrutinio y no estamos hablando de pequeñas cantidades, que puede ser un cambio sustancial”. Por tal razón, no se aventuró a exponer si finalmente Prados sería derrotada.

No obstante, el comisionado del PNP se aventuró a expresar que con los números acumulados durante la madrugada este precinto ni siquiera iría a recuento de votos y Morales prevalecería.

“El compañero va a prevalecer sobre Eva Prados. Inclusive, los números registrados manualmente ya certificaban que era ganador de esa contienda. No hay recuento”, sentenció Sánchez.

Por otro lado, el comisionado del MVC rechazó que la intención de no reconocer la derrota en estos cargos por San Juan sea para intentar que sus funcionarios de colegio permanezcan en las mesas donde se escrutarán los resultados.

“Nosotros no somos un movimiento de truco. Nosotros estamos hablando de una realidad. Hay demasiados votos por contar y demasiadas irregularidades en el proceso y demasiadas irregularidades en el día de las elecciones. Así que nosotros, no es por retener a nuestros funcionarios, nuestros funcionarios mismos vieron lo que pasó el día de la elección”, puntualizó Valentín.