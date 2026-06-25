Un edificio abandonado durante 30 años en el centro urbano de Caguas se convertirá en un modelo de cómo el rescate de propiedades en desuso puede ayudar a resolver el problema de acceso a un techo propio, una de las metas más difíciles de alcanzar para la clase trabajadora boricua.

Y es que una alianza multisectorial –entre la organización sin fines de lucro Habitat for Humanity of Puerto Rico, el Municipio de Caguas, la empresa privada y la academia– transformará un antiguo estorbo público, ubicado en la calle Jiménez Sicardó número 44, en un complejo de vivienda asequible de siete apartamentos.

PUBLICIDAD

Este tipo de iniciativas podrían beneficiar a familias de bajos ingresos, parejas jóvenes, personas solteras que llevan años pagando renta o profesionales que quieren independizarse sin tener que abandonar la ciudad donde se criaron.

“Es un proyecto que le ofrece a las familias, muchas veces de bajos ingresos, esa oportunidad de tener su propio hogar con un pago saludable, que esté alineado a su capacidad financiera”, explicó Karla Peña Romero, directora ejecutiva de Habitat for Humanity Puerto Rico.

Las unidades tendrán un precio de venta entre $70,000 y $130,000, con un financiamiento al 0%. Se proyecta que el edificio estará rehabilitado para abril de 2028 tras una inversión de $1.5 millones.

El anuncio se realizó el miércoles. ( Wanda Liz Vega )

Un ejemplo en medio de la crisis

El desarrollo surge en un contexto inmobiliario complejo para el archipiélago. Actualmente, el precio promedio de una residencia nueva en el país supera los $430,000, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

Para cualificar a dichas viviendas, estimaciones apuntan a que una familia necesita generar ingresos anuales de al menos $105,000. En 2024, el salario promedio fue de $36,130 al año, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que una vivienda es asequible si un hogar destina menos del 30% de sus ingresos a los gastos asociados a ella.

Para Puerto Rico, esto equivaldría a unidades con precios de venta de entre $90,000 y $150,000. Sin embargo, el costo medio de una propiedad ronda los $395,000, una cifra fuera del alcance de muchos puertorriqueños.

PUBLICIDAD

Desarrollo con “rostro humano”

Para hacer posible el proyecto, el Municipio de Caguas transfirió a Habitat for Humanity of Puerto Rico la propiedad valorada en $135,000, declarada un estorbo público.

“Cuando vemos una estructura abandonada, no vemos solamente una propiedad en desuso, vemos la posibilidad de crear principalmente viviendas, con los menos afortunados agarrados del corazón. Vemos la oportunidad de fortalecer una comunidad, vemos la capacidad de atraer inversión y devolverle vida a nuestros espacios urbanos”, apuntó el alcalde William E. Miranda Torres.

Pero este esfuerzo, para el ejecutivo municipal, también representa un modelo de gobernanza colaborativa que integre a todos los sectores por el bien común.

“Estamos demostrando que la colaboración produce resultados, que el desarrollo puede tener rostro humano, que es posible convertir espacios abandonados en oportunidades para nuestras familias, que es posible construir comunidad mientras impulsamos crecimiento económico y que es posible hacer una ciudad de una manera distinta”, destacó.

El rescate de una estructura histórica

El edificio, que se encuentra a pasos de la plaza pública Santiago Riera Palmer, posee características arquitectónicas valiosas que serán preservadas.

“Tras nuestras investigaciones históricas sabemos que el primer piso, que fue la construcción original, es de la década de 1920. Más adelante se construyó el segundo piso y, posteriormente, el tercero”, detalló Nianti Bird, arquitecta de la organización. “Anterior a estar abandonado, el edificio se utilizaba como un hostal”.

A pesar de las tres décadas en desuso, las evaluaciones certificaron que se encuentra en muy buen estado y “está íntegro estructuralmente”.

El diseño original cuenta con techos altos, buena ventilación, espacios comunes abiertos y abundante luz natural.

PUBLICIDAD

La construcción y rehabilitación comenzará en abril próximo e incluirá la renovación total del sistema eléctrico, plomería, puertas y ventanas.

Al final, la redistribución del interior quedará de la siguiente manera:

Primer piso: una unidad de un dormitorio y otra de dos.

Segundo piso: tres unidades con un dormitorio y un baño.

Tercer piso: una unidad con tres dormitorios y otra de dos.

“Este proyecto demuestra que es posible preservar el patrimonio arquitectónico mientras se crean soluciones innovadoras para atender las necesidades actuales de vivienda”, resaltó Bird. “Nuestra misión es convertir una estructura abandonada en un activo comunitario que contribuya a la revitalización del centro urbano y al bienestar de las familias”.

“Un hogar digno lo cambia todo”

Para que la iniciativa pueda ser viable económicamente, se integrará al sector privado y académico. Entre los colaboradores estará SLS Caribe, que donará materiales, y Bull-Bond, que apoyará con labores de sellado.

El anuncio cierra la celebración del Mes Nacional de la Vivienda Propia, una iniciativa que ha promovido Habitat for Humanity, con 25 años de trayectoria en Puerto Rico, para concienciar sobre los desafíos existentes en el acceso a un hogar.

Como parte del desarrollo del estorbo público, la entidad iniciará este verano una fase de alcance comunitario y orientación para preparar financieramente a las personas interesadas en adquirir una de las unidades.

Al final, puntualizó Peña Romero, lograr que una familia o una persona tenga la oportunidad de comprar una vivienda transforma vidas: “Es una estabilidad a largo plazo. Y como decimos: un hogar digno lo cambia todo”.

Las personas interesadas en obtener información sobre los requisitos y el proceso de solicitud pueden comunicarse con la organización a través de su portal web: habitatpr.org/contacto.