Tras una investigación interna del Departamento de la Familia sobre el manejo de los suministros durante la emergencia de los terremotos a principios de año en el suroeste de Puerto Rico, el secretario interino de la agencia, Eddie García Fuentes, separó de su puesto a la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Surima Quiñones.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado 2 de abril, no fue hasta hoy que el funcionario develó el estado laboral de Quiñones luego que diversos reportes de prensa revelaran el contenido de la investigación que apuntaría a una intervención político-partidista en la distribución de los víveres.

"El 2 de abril se envió una comunicación por correo regular y certificado a la licenciada Surima Quiñones informándole la determinación de separarla del puesto de confianza como administradora de la Adsef. La acción tomada responde a las conclusiones de la investigación realizada”, manifestó el titular interino de la agencia en declaraciones escritas.

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, reveló hoy en entrevista con Radio Isla que las conclusiones de la pesquisa ya fueron enviadas “a diversas agencias federales”. No obstante, la copia que le hicieron llegar al legislador está tachada y los nombres ocultos.

“La investigación es de carácter administrativo y confidencial, ya que obra en el expediente del empleado”, apuntó el secretario interino de la Familia, que, precisamente, sustituyó a Glorimar Andújar Matos, quien era la jefa de la agencia durante los movimientos telúricos y fue despedida por la gobernadora Wanda Vázquez Garced tras el hallazgo de un almacén lleno de suministros en Ponce.

García Fuentes no ofreció más información sobre los resultados de la investigación ni de sus protagonistas, que involucraría a políticos como la senadora Evelyn Vázquez. De acuerdo a la prensa, Quiñones habría ordenado a sus empleados a seguir las instrucciones de la legisladora. Esto, tras una llamada que le hiciera la penepé a la funcionaria.

“En deferencia que aún hay otros organismos gubernamentales realizando sus propias investigaciones, no habré de emitir comentarios al respecto, más allá de señalar que el Departamento de la Familia y este secretario han colaborado con todas las agencias que han solicitado información en torno a esta investigación y que las directrices de trabajo son claras en cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentes en cada programa", afirmó.

El portavoz de la mayoría en la Cámara adelantó que el secretario interino de la Familia, será citado a comparecer la próxima semana a una vista pública para la pesquisa que continúa en ese cuerpo legislativo sobre los suministros.

Andújar Matos había suspendido a Quiñones en lo que la División Legal de la agencia hacía una investigación administrativa sobre denuncias de que estaban ocurriendo actos ilegales con la entrega de suministros. Pocos días la mandataria del País le quitó la confianza y la relevó de sus funciones. Posteriormente, Andújar dijo que respaldaba a Pedro Pierluisi para la gobernación en el 2020, quien reta a Vázquez Garced en la primaria del PNP.

Mencionan a varios políticos

Según versiones de prensa, el informe interno de Familia indicaría que la senadora Vázquez –quien apoya a la gobernadora en las próximas primarias– presuntamente intervino con el proceso oficial de entrega de suministros de Adsef el 8 de enero en Guánica y el 15 del mismo mes en Mayagüez.

Incluso, se cuestiona el amplio conocimiento que tenía sobre las rutas de entrega de suministros y se alega que intervino en el proceso por razones político-partidistas.

El documento también mencionaría que en la actividad de Mayagüez participaron otros dos políticos: el alcalde popular José Guillermo Rodríguez y la gerente de educación del Municipio y aspirante a la Cámara de Representantes, Jocelyne Rodríguez.

Sin embrago, la senadora negó ayer haber intervenido indebidamente en el proceso de repartición de suministros, tal y como hizo en febrero cuando dijo habían creado “toda esta novela”.

“Da tristeza que uno quiera servir, que uno se esfuerza por cumplir con el mandato del pueblo, de ayudar de llegar donde hay la necesidad y que personas malintencionadas se sienten a hacer daño”, le expresó Vázquez ayer a Primera Hora.

Aunque la senadora novoprogresista aseguró que no ha tenido acceso al informe, indicó que el documento no indica qué violación de ley se cometió y que no ha sido citada a ninguna investigación.

“Yo no tengo forma de detener ningún tipo de procedimiento en una agencia, para eso hay un secretario, un director de departamento y en cada entrega de alimentos envían un personal del Departamento. Yo me aseguraba que las ayudas llegaran, le preguntaba a los alcaldes donde no habían llegado, donde hacían falta ayudas, y me acercaba a la gente para ver qué necesitaban”, sostuvo.

Asimismo, la aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático (PPD) negó esta tarde que se utilizarán criterios políticos para repartir suministros a los damnificados y dijo que era una “agenda” promovida por “sus adversarios”.

“Yo no soy una persona que comenzó los pasados días en esto. Llevo unos 14 años en el servicio público. Es triste que personas que tienen agendas políticas quieren hacer ver cosas que no son reales”, indicó Rodríguez.