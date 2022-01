Nota de la editora: Esta es la quinta y última entrevista de una serie realizada a los aspirantes a la alcaldía de Guaynabo. El orden de publicación se determinó de acuerdo a la forma en que aparecerán en la papeleta.

Tan pronto se abrieron las candidaturas a la alcaldía de Guaynabo, Edward O’Neill Rosa, hijo mayor del exalcalde Héctor O’Neill García, hizo una caravana por la ciudad de Guaynabo y sus barrios y reclama que en su regreso al ruedo político ha tenido una gran acogida.

“La gente está loca porque llegue ese día del 15 de enero (día de la elección especial). Ellos esperan que haya un cambio de verdad, un cambio verdadero, una cara nueva, con nuevas ideas, con ganas de trabajar, básicamente”, dijo O’Neill Rosa.

¿Por qué busca usted esa silla?

“Yo veo un pueblo estancado, un pueblo que ha retrocedido... tenemos que volver a ser la misma ciudad que éramos antes; ciudad de la vanguardia, ciudad del deporte, ciudad de la limpieza, tener la ciudad con todo lo que a uno le gustaría como la seguridad, la salud, la educación. Tenemos que trabajar con eso”, sostuvo el candidato.

“Tan pronto yo llegue vamos a auditar para saber cómo está el municipio, qué me van a dejar para poder trabajar y seguir trabajando para el bien del pueblo”, precisó.

Entre los problemas principales que aquejan al municipio, O’Neill Rosa dijo que quiere atender con prioridad el otorgamiento de subastas.

“Quiero que sean públicas, no informales, cosa que la corrupción no entre por ahí, que no haya un empleado con un trato especial a ningún contratista, es lo primero. Gran parte también, tengo que bregar con la salud, con la seguridad. La seguridad está en el piso, antes había 400 policías (municipales) y ahora quedan apenas 160 policías. Si no le damos seguridad, se nos va el pueblo”, indicó.

Además, de reforzar la Guardia Municipal, dijo que colocará cámaras de seguridad y que la policía tenga mayor patrullaje.

“No vengo a pasarle la mano a nadie, tenemos que trabajar y, cuando digo mi equipo, es todos los empleados del municipio. Vamos a ser unidad completa, todos bajo un solo equipo. No vengo a hacer ninguna división, no vengo a maltratar a nadie, a arrinconar a nadie, vengo a hacer la unidad para que Guaynabo pueda ser de nuevo una ciudad de cinco estrellas”, expresó.

El candidato tiene 52 años, dos hijos, no tiene nietos y es divorciado. Comenzó a estudiar un bachillerato en Ingeniería en la Universidad Politécnica, pero no terminó.

Fue celador de líneas por tres años en la Autoridad de Energía Eléctrica y luego laboró como supervisor de líneas por 21 años en el área de Guaynabo.

“Soy el único candidato que conoce a Guaynabo de esquina a esquina, que sabe que tiene un barrio, el barrio Amelia que tiene playa, aunque sea un pedacito, pero tiene playa. Conozco cada rincón de Guaynabo y cada necesidad, en la parte urbana y en la rural”, reclamó O’Neill Rosa.

El Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) certificó el 27 de diciembre a los cinco candidatos a la alcaldía para sustituir a Ángel Pérez, quien renunció luego de ser arrestado el pasado 9 de diciembre tras ser vinculado a actos de corrupción.

Los candidatos que aparecerán en la papeleta de la elección especial, que será el 15 de este mes, son: Dana Miró Medina, Ricardo “Ricky” Aponte, Marigdalia Ramírez Fort, Julio “Pipe” Abreu y Edward O’Neill Rosa.