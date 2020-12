El secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, anunció hoy su retiro tras 28 años en el servicio público.

Hernández dejará su cargo el próximo 31 de diciembre, indicó.

“He expresado públicamente que no estoy disponible para continuar como secretario del Departamento de Educación. Había mencionado que me estaría reinstalando en mi puesto de carrera, no obstante, renuncio al servicio público con fecha de efectividad al 31 de diciembre y me estaré acogiendo al retiro”, precisó el secretario durante una entrevista en WKAQ 580.

“Radiqué una solicitud a retiro de maestros con el propósito de lo que se llama compra de tiempo, así que la misma fue aprobada y le comuniqué a la gobernadora (Wanda Vázquez) que me estaría acogiendo al retiro. Estaré descansando, compartiendo con la familia y reitero mi apoyo al gobernador (electo Pedro Pierluisi), a los miembros de Cámara y Senado. Donde me necesiten estaré disponible para colaborar y servir al pueblo de Puerto Rico desde el voluntariado”, dijo.

PUBLICIDAD

Antes de ser secretario, el funcionario fue director ejecutivo de Asuntos Federales dentro de Educación. Mencionó su interés en regresar al puesto el pasado 19 de noviembre durante las vistas de transición.

El también maestro y profesor universitario fue confirmado como secretario de Educación en junio de 2019. Fue nominado en abril de ese año, luego de que el entonces gobernador Ricardo Rosselló retirara la designación de Eleuterio Álamo, quien sustituiría a Julia Keleher tras su arresto federal.