El presidente del comité de transición, Ramón Luis Rivera Cruz, cuestionó este jueves que el Departamento de Educación tenga la capacidad para recibir a los 276,413 estudiantes que tiene el sistema de educación pública de regreso a las escuelas en medio de la pandemia del coronavirus.

“En términos del posible regreso a clases en un proceso híbrido, pues está todavía en análisis por parte del Departamento, aunque se ha trabajado en una serie de iniciativa. Por ejemplo, no se ha coordinado en su totalidad con el Departamento de Salud… Realmente, todavía no se ha establecido un protocolo específico y claro para poder hacer un plan híbrido y utilizar las escuelas. Eso es algo que hay que trabajar durante estos meses, hasta enero, y ver cuál es la situación particular de enero, porque todavía va a depender de cuál sea la situación del COVID en Puerto Rico”, puntualizó el también alcalde de Bayamón, durante una conferencia de prensa en la que se resumió los resultados de la vista de transición de Educación.

En sus palabras, Rivera Cruz hizo sentir su incredulidad en los planteamientos que previamente había hecho el secretario de Educación, Eligio Hernández, en su ponencia de este proceso de transición durante más de cuatro horas.

Según la propuesta del gobernador electo, Pedro Pierluisi, los estudiantes del sistema público regresarían a clase en enero en modalidad híbrida, unos días presenciales y otros virtuales.

Durante las vistas de transición, el secretario de Salud alegó que estaban preparados para el regreso a clases, pues habían culminado un plan entre abril y mayo pasado para trabajar todo los relacionado a la pandemia del coronavirus. Además, aludió a que el Departamento de Salud ya tenía un sistema de vigilancia y que los maestros ya fueron adiestrados.

“Lo que falta que lleguen los maestros y que lleguen los estudiantes”, manifestó Hernández.

Pero, Rivera Cruz sacó a relucir que a las escuelas no se les ha dado el mantenimiento requerido en los cerca de 10 meses que llevan cerradas a causa de la pandemia del coronavirus.

“Reconozco que hay retraso de mantenimiento, por todo este tiempo que ha estado cerrada… Habría que visitar todas las escuelas y ver en qué condiciones están antes de proceder a utilizar las mismas”, señaló el presidente del comité de transición.

Primera Hora le preguntó al secretario de Educación si es correcto que no se les dio el mantenimiento requerido a las escuelas. Este explicó que sí ha ocurrido el mantenimiento relacionado a desyerbo, fumigación y otros aspectos ligados a la limpieza.

Sin embargo, aceptó que el gobierno no les dio el dinero de los arreglos del “back to school” utilizado para reparaciones. Dijo que ya han identificado unos fondos y le han solicitado a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que les permita utilizarlos en estas labores.

“Una vez autoricen fondos, se va a estar realizando las labores en las escuelas”, aceptó.

Tras estas revelaciones, el secretario de Estado, Raúl Márquez, utilizó un turno en medio de la conferencia de prensa para hacer un resumen de logros de Educación.

“También es cierto que el secretario ha hecho un gran trabajo durante este periodo”, llegó a decir.

Añadió que “hemos puesto al próximo gobierno en posición de reparar las escuelas” con los $2,300 millones asignados en fondos federales tras la devastación causada por los huracanes Irma y María.

El alcalde de Bayamón, quien ya se marchaba de la conferencia de prensa, regresó al micrófono a contestarle a Márquez sus aseveraciones.

“¡Qué bueno que algo se ha hecho hasta este momento! Para eso nos pagan, para que produzcamos, para que hagamos cosas. Pero, vuelvo y repito, me preocupa mucho el retraso en todas las áreas que son medulares e importantes, especialmente en el aprovechamiento de los estudiantes, en las condiciones que debe tener todos los estudiantes para que pueda recibir la enseñanza de manera efectiva y positiva y que tenga las mejores escuelas posibles”, afirmó Rivera Cruz.

Cabe destacar que, durante las vistas, Hernández no pudo detallar cuán grave está el problema de deserción escolar. Además, explicó que el último informe de aprovechamiento académico se hizo en el 2018 y los estudiantes mostraron un bajo coeficiente en las materias más importantes: español, matemática e inglés.

“Cuando entremos en el próximo año, vamos a entrar una deficiencia mayor. Llevamos un año con estudiantes recibiendo educación de manera intermitente. El aprovecha académico va a ser mucho menor”, insistió Rivera Cruz.

Por otro lado, trascendió que en el próximo cuatrienio, el Departamento de Educación perdería el 20% de los estudiantes a causa de la disminución en la tasa de natalidad y la inmigración.

Actualmente, Educación tiene una matrícula activa de 276,413 estudiantes. Se espera que para el año fiscal 2024 al 2025 baje a 211,137 estudiantes.

Hernández afirmó que esta baja en estudiantes se refleja en fondos federales que se asignan a la Isla.