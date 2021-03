El tercer día del juicio civil en el que se dilucidaría si es necesario volver a celebrar la elección del voto adelantado y ausente en San Juan, la defensa del candidato por el Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, continuará hoy, miércoles, con el desfile de testigos que dan cuenta de las presuntas irregularidades acontecidas durante todo el proceso eleccionario y que podrían llevar a que la certificación de Miguel Romero como alcalde de San Juan sea nula.

Los abogados de Natal, Manuel Rodríguez Banchs y Tamara Sosa Pascual, habían anunciado la asistencia de 25 testigos. Sin embargo, muchos de estos no pudieron ser citados. Mientras, el testimonio de otro grupo de testigos quedó estipulado con fin de lograr que al viernes de esta semana culmine el desfile de la prueba.

La vista en su fondo se realiza en la sala 905 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, presidida por el juez superior Anthony Cuevas Ramos.

Los primeros dos días de vistas fueron el jueves y el viernes de la semana pasada. Romero no asistió.

En estos días, las objeciones fueron continuas de parte de los abogados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Félix Passalacqua; del Partido Nuevo Progresista (PNP), Francisco González Magaz, así como de Romero, Eliezer Aldarondo.

Natal adjudicó tal acción a que estos “no quieren de la verdad salga”.

Pero, más allá de las interrupciones, la defensa ha confrontado problemas en presentar el caso, ya que no entregaron la evidencia para sostener sus argumentos cuando el juez Cuevas Ramos la requirió. Esto llevó a que 17 actas de incidencias levantadas durante el proceso electoral y en las que supuestamente se da cuenta de 5,300 votos de dudosa procedencia se marcaran como “prueba excluida”.

El pasado viernes, durante un interrogatorio de Sosa Pascual, fue donde más le pesó a la defensa de Natal no contar con dicha prueba. La directriz del juez ha sido que el testigo solo puede hablar de lo que “le conste de propio y personal conocimiento” y no de lo que establecen los documentos en controversia.

Asediado por la falta de documentación, Natal dijo el pasado viernes que la CEE debería entregar por motus propio la evidencia que su defensa no logró admitir como prueba.

“Nosotros tenemos copias, que son copias de un papel carbón que apenas en ocasiones se puede leer. El documento original, el custodio, es la CEE, y la CEE, que debería proteger la confianza en los procesos electores, debería ser la primera que hiciera disponible toda la información”, aludió Natal.

Ante esto, la defensa acudió a principios de la semana al Tribunal de Apelaciones para reclamar poder usar la prueba excluida en este proceso judicial. Los abogados del PNP y de la CEE se oponen a que se les conceda esta oportunidad por haber incumplido con el plazo concedido por el juez.

Sin embargo, anoche el Apelativo le denegó dicha solicitud a Natal.

“Por los fundamentos antes expuestos, procedemos a denegar el auto de certiorari y declaramos No Ha Lugar la Moción Urgente en Auxilio de la Jurisdicción”, lee la resolución judicial.

Por otro lado, el desfile de testigos que hasta el momento se ha presentado en este juicio civil ha sido para exponer muchos de los problemas que ya habían trascendido públicamente sobre las irregularidades detectadas durante el proceso de conteo de votos en el centro de operaciones que levantó la CEE en el coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey. Se trata de faltas de controles de seguridad para resguardar los maletines, que el número de papeletas contabilizadas no eran cónsona con el número de electores votando, que había papeletas del voto por correo que no presentaban dobleces, que las actas no cuadraban y que las bóvedas donde guardaban el material electoral eran de fácil acceso, entre otras cosas.

La situación era tal que el observador de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el abogado Fermín Arraiza, describió todo lo acontecido en el coliseo como “altamente irregular”.

Mientras, el observador de Natal, el abogado Guillermo San Antonio Acha, llegó a denunciar que hubo casos en que las papeletas llegaban a las mesas de conteo en bolsas plásticas y no en las cajas de cartón que suele usar la CEE.

En su demanda civil, Natal alude a que se cometieron irregularidades en el evento electoral y que a causa de las mismas Romero fue certificado como alcalde de San Juan.

Las irregularidades denunciadas por el candidato del MVC supuestamente ocurrieron en el proceso del conteo del voto ausente, por correo, adelantado y a domicilio. Alude a que hay unas 6,593 papeletas municipales que son ilegales y cuyos electores, cadena de custodia y procedencia son imposibles de determinar. Por ello, solicitó una nueva elección en la Unidad 77, donde se acumularon todos estos sufragios impugnados.

Cabe destacar que Natal ganó el proceso electoral con los votantes que acudieron a votar el día de los comicios, el pasado 3 de noviembre. Donde perdió fue en la adjudicación del voto adelantado, ausente, por correo y a domicilio, que ahora impugna.

Se espera que la vista en su fondo continúe mañana, jueves, y culmine el viernes. Sin embargo, el juez ha advertido que podría conceder más días de vistas al proceso.