El esposo de la senadora Evelyn Vázquez, Peter Muller, confirmó hoy a Primera Hora que recibió una carta durante la tarde de ayer en la que se le notifica que fue referido al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Muller indicó que cree que su esposa también recibió dicha notificación, pero no pudo precisarlo. “Fui notificado por la tarde y me parece que Evelyn también. Lo que pasa es que no he hablado con ella sobre el asunto, porque no nos vimos hasta esta mañana y salió corriendo, pero tengo entendido que sí”, dijo.

“Ni siquiera lo he discutido con ella porque yo sé que es un refrito de lo que pasó hace unos meses y para mí es un bochinche político. Es (año de) primarias, eso es cantazos por todos lados”, reiteró Muller.

Mencionó que le enviaron “la misma carta que recibió la gobernadora (Wanda Vázquez) con un nombre diferente. Ellos lo que dicen es que notifican que hay una posible investigación al Panel que se ha referido, pero en ningún momento nos citan”.

“Aunque se hable de mucha cosas en el ambiente, yo no sé ni de lo que se trata. Yo no me dejo llevar por especulaciones. Yo recibí la carta, pero no necesariamente es que voy hacer citado. Hay un referido en curso, el Panel lo ve, y si entiende que debe haber una investigación, echan pa’lante, y si no, no la echan pa’lante”, señaló.

Las cartas fueron emitidas por la entonces secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones, en las que también figura la primera mandataria. Estas poseen fecha del 3 de julio, día que la gobernadora despidió a Longo Quiñones de su cargo.

Hoy 7 de julio -5:11PM, recibimos 2 cartas de parte de la ex secretaria de Justicia, con fecha 3 de julio. En ellas se notifica los referidos al FEI. Esto confirma que no había sido notificada previamente y es hoy, luego de hacer público toda esta situación, que nos las enviaron. pic.twitter.com/e3rh4CB3gr — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) July 8, 2020

Los referidos al PFEI estarían relacionados con el pobre manejo de los suministros tras los terremotos de enero, entre otros asuntos.

La senadora ayer aseguró que estaba “dispuesta a ir a declarar ante el foro que sea”.

“Yo estoy lista para presentarme en donde sea citada. Mi invitación es a que, si esto ha llegado al FEI y al Departamento de Justicia, que actúen y que actúen rápido, que sea un proceso inmediato y transparente. Y si lo pueden hacer público que lo hagan público, que lo hagan de inmediato, porque no podemos permitir que agendas políticas empañen el trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años”, expresó en una conferencia de prensa.

Este medio espera por una declaración de la funcionaria.