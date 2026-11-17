Por reglamento de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), a Suzanne Roig le corresponde un aumento salarial de entre 6% y un 8% si pasa de ser jefa de agencia a su puesto de carrera en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), ahora que renunció al Departamento de la Familia.

Pero a pesar del incremento salarial al que tiene derecho, su jornal será mucho menor que el que devenga como secretaria de la Familia.

Según datos suministrados a Primera Hora por la Assmca, el puesto de carrera de Roig Fuertes es de director del Centro de Tratamiento, Clínica de tratamiento Intregal Asistido con Medicamentos (CTIAM) de Bayamón. El salario de este cargo es de $7,357.50 mensuales y se encuentra en el rango o escala 18.

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De acuerdo con la carta normativa número 1 de 2026 de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), se establece que un empleado con derecho a reinstalación, tras haber ocupado el cargo de jefe de agencia, puede recibir un incremento salarial de hasta un 10% sobre el sueldo de su puesto de carrera. El incremento depende de sus meses de servicio. Si lleva 18 meses, el incremento salarial sería de 6%; si cumple los 24 meses, sería de 8%, y si lleva más de 30 meses, obtendría el aumento de 10%.

En la actualidad, Roig Fuertes no ha cumplido los 24 meses en el cargo. Por lo que, si la funcionaria hubiese renunciado de inmediato a su cargo, el alza correspondiente sería de 6%, lo que representa unos $441.45 mensuales adicionales. Esto llevaría su salario a $7,798.95 mensuales.

Pero, si Roig Fuertes sale el 31 de diciembre, como tiene previsto, ya cumpliría los 24 meses en el cargo. Tendría derecho a un aumento del 8% de su salario. Esto representaría unos $588.60 mensuales adicionales. El total de su salario sería de $7,946.10 mensuales.

La funcionaria podría recibir el aumento, ya que no sobresale del salario atribuible a su escala salarial, que es una de las limitaciones que impone el reglamento.

Bajo el Plan Único de Clasificación y Retribución del Gobierno Central de Puerto Rico (Ley 8-2017), aplicable a la Assmca, la escala 18 establece un salario base que fluctúa entre $6,542 y $9,808 mensuales.

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Otra de las limitaciones para obtener el aumento es que se le acuse de algún cargo criminal. Según ha trascendido, la funcionaria tiene varias investigaciones en su contra en el Departamento de Justicia, el Senado y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) por controversia en la adjudicación de contratos, principalmente a la empresa NOLA Education. No obstante, no se han presentado cargos en su contra.

Otro punto que se destaca es que el salario que recibiría en Assmca es menor al que ostenta como secretaria de la Familia.

Según publicó Noticentro 4 (Wapa TV) en mayo pasado, el salario de la secretaria de la Familia es de $139,200 anuales o unos $11,600 mensuales.

Aun cuando se le podría adjudicar el aumento salarial, Roig Fuertes no ha comunicado si regresará a su puesto de carrera tras hacerse efectiva su renuncia como secretaria de la Familia.

Primera Hora solicitó una entrevista para conocer cuál será su futuro profesional, pero no fue concedida.

Según dijo más temprano el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, la decisión de que Roig Fuertes permanezca en el cargo hasta el 31 de diciembre responde a que desean realizar una transición “ordenada”. Alegó desconocer si la movida fuese a provocar un beneficio económico a su favor.

“Esa evaluación yo no la he hecho, ciertamente no trabajo asuntos de recursos humanos, no tengo esa contestación”, afirmó.