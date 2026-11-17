Las motivaciones para que Suzanne Roig Fuertes permanezca en el cargo hasta el 31 de diciembre, aun cuando ya presentó la carta de renuncia, quedaron establecidas por el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, como un intento de realizar una “transición ordenada” en el Departamento de la Familia.

“Sacar a una persona sin que haya una transición, un cambio de liderazgo, ese flujo de información, ese asunto de temas pendientes, qué proyectos quedan, nos parece saludable para la buena gobernanza”, precisó, durante una conferencia de prensa realizada en la sede del canal 6 de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, en Hato Rey.

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Se le cuestionó si la fecha implicaría algún beneficio posterior de la funcionaria, pero Peña Payano alegó desconocerlo.

“Esa evaluación yo no la he hecho, ciertamente no trabajo en asuntos de recursos humanos, no tengo esa contestación”, afirmó.

Es que si Roig Fuertes regresa a su puesto de carrera en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) el tiempo que haya cumplido de servicio como jefe de agencia podría redundar en un aumento salarial.

Primera Hora solicitó una entrevista con Roig Fuertes para conocer sobre su futuro profesional. Sin embargo, se comunicó que la secretaria determinó no hacer más expresiones tras su renuncia.

En las declaraciones que realizó ayer, lunes, en las que informó su dimisión no dejó establecido si contempla regresar a su puesto de carrera en Assmca.

Antes de ocupar un cargo en el gabinete de la gobernadora Jenniffer González Colón, Roig Fuertes trabajó en diversas funciones en Assmca. Llegó a ser su administradora entre 2017 al 2021. Luego, pasó a la dirección de clínicas y programas de salud mental, incluyendo la clínica para niños y adolescentes y el Programa de Tratamiento de Opioides en Bayamón hasta enero de 2025, cuando asumió el cargo de titular de Familia.

Primera Hora solicitó información a Assmca sobre el cargo de carrera que finalmente ocuparía Roig Fuertes si retorna a la agencia y el salario a devengar. Se espera una respuesta.

De acuerdo con la carta normativa número 1 de 2026 de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), se establece que un empleado con derecho a reinstalación, tras haber ocupado el cargo de jefe de agencia, puede recibir un incremento salarial de hasta un 10% sobre el sueldo de su puesto de carrera. El incremento depende de sus meses de servicio. Si lleva 18 meses, el incremento salarial sería de 6%; si cumple los 24 meses, sería de 8%, y si lleva más de 30 meses, obtendría el aumento de 10%.

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Hay varias limitaciones para obtener ese incremento, incluyendo que su salida del cargo de jefe de agencia se haya debido a una formulación de cargos en su contra.

Es conocido que el Departamento de Justicia, el Senado, así como el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) investigan varios señalamientos contra Roig Fuertes, incluyendo irregularidades en la otorgación de contratos. Sin embargo, no se le han formulado cargos criminales en su contra.

En medio de esta renuncia, que Peña Payano no pudo detallar si fue solicitada por la gobernadora o si ocurrió de motu propio, el gobierno establecería un “monitoreo” en las funciones que realizará Roig Fuertes en este proceso de transición. Aunque, aceptó que la funcionaria tiene potestad para continuar firmando contratos.

“Primero, que todo salga dentro del marco de la ley, si es que se va a hacer algún cambio. Eso se monitorea, eso se verifica, tenemos que dejar las cuentas claras. Recuerden que el gobierno no es estático, el gobierno tiene transacciones todo el tiempo. Tendremos que ver que estar pendiente y que no vaya a aprobarse algo que esté dentro, naturalmente, del marco de la ley, que sea algo que no sea correcto, que no sea apropiado. Nosotros estamos seguros de que ella va a trabajarlo de esa manera y la gobernadora y la secretaria de la Gobernación, (Norma Burgos), van a estar bien al pendiente de cualquier cambio”, comentó.

Peña Payano defendió “el derecho laboral” que le asiste a Roig Fuertes de reclamar su puesto de confianza. Lo que no pudo precisar es cuándo la gobernadora nombrará al sustituto de la secretaria de la Familia para que pueda ocurrir la transición ordenada de la que habla.

“La gobernadora estará evaluando qué persona, como respondí anteriormente, es la más capacitada, o la que responde también a la política pública de la gobernadora, y que, a fin de cuentas, es lo mejor para el pueblo de Puerto Rico, para dirigir el Departamento de la Familia. La gobernadora lo va a estar anunciando en su momento”, sostuvo.