La aspirante a la candidatura del Partido Nuevo Progresista por la alcaldía de Mayagüez, Evelyn Vázquez, aludió a que representantes del gobernador Pedro Pierluisi en el evento primarista en la ciudad, “intentaron secuestrar el proceso”.

El problema, presuntamente, ocurrió en una decena de colegios, cuando funcionarios de su colectividad “no querían reconocer los nombramientos de otras personas que no fueran del Partido Nuevo Progresista, los nombramientos que veían a nombre del gobernador”.

La situación provocó que muchos electores se fueran disgustados sin ejercer su derecho al sufragio, de acuerdo con Vázquez, quien llegó a mediodía acompañada de su esposo, Peter Muller, a votar en el colegio establecido en la Pontificia Universidad Católica en la Sultana del Oeste.

“(Vengo) con una preocupación, (porque) he escuchado que en algunos de los colegios han comenzado a trabajar muy tarde y que el proceso estaba muy atrasado y muy atropellado”, denunció al mencionar que, “trataron algunas personas de secuestrar el proceso, que no querían reconocer los nombramientos de otras personas que no fueran nombramientos del Partido Nuevo Progresista, los nombramientos que venían a nombre del gobernador”.

La exsenadora reveló que el contratiempo sucedió en al menos, “10 colegios en el día hoy”.

“El licenciado Raúl Márquez ha estado trabajando con eso. En algunos colegios tuvo que intervenir la policía porque no permitían la entrada de otros funcionarios que no fueran del PNP, que respondieran al gobernador. Así que es un proceso que debe ser justo y equitativo para todos, basado en el reglamento”, resaltó.

“Ya todo se resolvió, ya todos los colegios están funcionando. Yo tengo representación en todos los colegios de Mayagüez, son 29 unidades, 45 colegios, y tenemos representación en todos”, apuntó.

Ante el atraso, exhortó a que, “todas las personas que no pudieron votar a tiempo, que se molestaron porque el proceso estaba muy atrasado y muy atropellado, que regresen, que ya todo está en orden, que regresen porque es su derecho a votar en el día de hoy. Usted tiene derecho a escoger el candidato de su preferencia”.

En tanto, Vázquez aseguró que el conteo de voto adelantado, encamado y de confinados favorece su aspiración a la candidatura novoprogresista por la alcaldía.

“Aunque no son los números finales, pero la tendencia es clara. Así que, el mensaje que hemos estado llevando por cada sector, por cada lugar de esta ciudad, dejándole saber a nuestra gente que hay un futuro prometedor, que tenemos un equipo comprometido con Mayagüez, compuesto por diferentes profesionales de esta ciudad”, manifestó.

“Mayagüez, más allá de los $10 millones que se robaron, Mayagüez es un desastre, Mayagüez está a la deriva, Mayagüez necesita orden y dirección y yo, me pongo frente a la brecha con un equipo de legisladores municipales comprometidos, un equipo de asesores que lo compone el exjuez Ángel López, que fue la persona que dirigió el comité de plataforma, con una campaña de altura, de respeto, pero sobre todo, de oportunidades para todos”, sostuvo.

Asimismo, alegó que se siente contenta con sus contrincantes “porque el equipo del Partido Nuevo Progresista, los demás candidatos a la alcaldía, han llevado una campaña de altura, de respeto y convencida de que, en el día de hoy saldremos más unidos de esta contienda”.