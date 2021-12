Gabriel Sicardó Ocasio, quien en cuestión de minutos durante la noche del martes se convirtió en el vicealcalde y alcalde de interino de Cataño en medio de la abrupta renuncia de Félix “El Cano” Delgado tras ser eje de una pesquisa federal por corrupción, aspirará en la elección de pueblo que citará el Partido Nuevo Progresista (PNP) para elegir al sustituto.

El secretario general de la Palma, Carmelo Ríos, informó a Primera Hora que la elección especial será el próximo 19 de diciembre. Solo podrán votar electores afiliados a la colectividad azul residentes de Cataño.

Se prevé que Sicardó Ocasio sea retado por el exdirector de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACCA), Juan Alicea; y un expresidente de la Juventud Progresista de Cataño, Ismael Aguilú, dijo Ríos.

PUBLICIDAD

Bajo este escenario, Sicardó Ocasio contestó a Primera Hora por qué razón sus compueblanos catañenses deben seleccionarle como alcalde, pese a que fungió como asesor legal y secretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Delgado.

“Sé que el pueblo va a reconocer que mi experiencia, mi preparación académica, todo lo que he podido recorrer en este camino le va a dar esa visión a este pueblo y va a permitir, verdad, reconocer que soy yo la persona más indicada, porque conozco lo que hago. Yo sé manejar este municipio. Yo no vengo a inventar, yo no venga a improvisar. Una persona de afuera vendría a adivinar, pero yo no. Yo sé cómo esto se administra. Lo que yo quiero es mejorar aquello que necesita atenderse y lo que no lo voy a descartar, porque ciertamente quiero establecer un norte para este pueblo y un norte a mi estilo”, precisó sentado en la oficina del alcalde de Cataño.

Entre otras cosas, Sicardó Ocasio comentó que se crió en el barrio Cucharrilla de Cataño, estudió en escuelas públicas del municipio y obtuvo dos maestrías de la Universidad de Puerto Rico, en administración pública y derecho, así como un juris doctor en la Escuela de Derecho de la mencionada institución.

Lleva trabajando en el municipio de Cataño desde el año 2000, en diversas posiciones.

Al estar tan ligado al ayuntamiento, reiteró que cuenta con la experiencia para ser alcalde en propiedad bajo la insignia de la Palma.

Prometió, de inmediato, “una administración pública eficaz, sana, donde los servicios estén al día en cada uno de los sectores”.

PUBLICIDAD

También informó que pondrá bajo análisis el contrato de Waste Collection, el cual se alega llevó al alcalde a renunciar tras ser investigado por las autoridades federales por corrupción.

Advirtió, sin embargo, que el contrato no puede ser cancelado de inmediato.

“El servicio de basura no se puede cancelar de un día para otro. Hay que evaluar el contrato conforme a la ley y buscar la solución adecuada”, dijo.

El abogado reconoció que como ayudante de Delgado evaluó la legalidad del contrato. No obstante, precisó que la selección de la empresa estuvo a cargo de una Junta de Subasta en la que no tenía ninguna responsabilidad.

De ser electo alcalde, también evaluaría todos los proyectos en curso y reforzaría el modelo económico que trazó Delgado, el cual aludió a que ha dado resultado.

Sobre el exalcalde, llegó a decir que fue “un fenómeno. Transformó un pueblo caído y le dio luz”.

Pero, Sicardó Ocasio se desligó de cualquier ilegalidad o irregularidad que pudo haber cometido Delgado.

Afirmó que su acción en el municipio era ligada, principalmente, al establecimiento de política pública e ideas de proyectos.

Dejó claro que en su administración no habrá espacio para la corrupción.

“Nuestra gente debe sentirse, dentro de esta situación, confianza en esa administración municipal”, sostuvo.

También llegó a decir que “sería injusto que recaiga sobre mí esas actuaciones (de Delgado), que fueron en su carácter personal”.

En lo que Sicardó Ocasio no pudo desligarse fue en el hecho de que el exalcalde Delgado lo seleccionó a él como su sustituto inmediato ante su renuncia. Lo hizo al enviar el lunes en la noche ante la consideración de la Legislatura Municipal su nombramiento como vicealcalde y al anunciar su renuncia justo el martes en la noche, luego de que este fuera confirmado al cargo.

PUBLICIDAD

Ante este escenario, el abogado dijo que tenía que establecer que él es “otra persona” y que no estuvo relacionado a ningún acto irregular bajo la administración de Delgado.

“Me correspondía a mí en calidad de vicealcalde asumir esta responsabilidad. No hay un señalamiento de dedo, sino que me correspondía a mí”, manifestó.

“Yo lo que quiero es que los residentes de nuestro pueblo se sientan confiado en que tienen en mí una persona que sabe lo que hace, que sabe lo que quiere hacer y que esta administración va a continuar hacia adelante. Nuestros empleados son bien importantes. Mis empleados tienen que sentir que van a estar en un ambiente tranquilo, adecuado, donde tienen que estar y yo cuento con ese atributo”, agregó.