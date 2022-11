El gobernador Pedro Pierluisi tronó este miércoles con que los opositores de LUMA Energy generalicen que todos los apagones son causa de la empresa, que son causantes de los continuos aumentos en la tarifa de energía y que, por ello, se reclame la cancelación del contrato.

Aceptó que estos tienen derecho a manifestarse en contra. Lo que repudió es que se digan “falsedades”.

“Recuérdate que vivimos en una democracia. Entonces, en una democracia, pues, siempre los que no están de acuerdo con cualquier decisión del gobierno tienen el derecho de expresarse. Algunos lo hacen en manifestaciones, otros lo hacen en las redes sociales y, eso es así, eso es la democracia”, sostuvo.

Añadió que “reconozco planteamientos ideológicos de algunos, otros que quizás no tienen la información y lo que tienen es, pues, mira, cualquiera que ha perdido el servicio eléctrico en su hogar o en su negocio se molesta y con razón. Pueden decir, pues, miren, ‘saquen a LUMA’. Pero, es que la decisión es más complicada que eso. No es cuestión de que por que haya alguien incómodo, molesto, vamos a sacarla. No, porque la consecuencia sería terrible para todos”.

Del mismo modo, el primer ejecutivo apuntó a que no todos los apagones se le deben achacar a la empresa. Comentó que algunos se deben a problemas de generación. Esta fase está a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

También dijo que en algunos casos ocurren averías en líneas de transmisión o en una subestación eléctrica que dejan al país a oscuras. Es en este renglón, es que LUMA tiene responsabilidad.

“O sea, que para poder fijar responsabilidades no es justo estar generalizando. Hablas de alza. Pues, mire, las alzas que hemos tenido aquí, la última fue la baja. Hablan de siete consecutivas, pero la octava fue a la baja. Esperemos que la nueve, la novena, sea a baja. (Este aumento de tarifa) tiene que ver directamente con costos de combustible que utiliza la AEE. Decir otra cosa, es mentir, es estar aquí básicamente diciendo falsedades. Yo no me presto para eso”, subrayó.

De paso, Pierluisi dijo que no le preocupa, “en lo más mínimo”, el costo político que esta controversia contra LUMA Energy le cause en las próximas elecciones del 2024.

“Yo cumplo con mi deber y el deber no se evade. El deber se cumple y hay un sinnúmero de asuntos que están bajo mi mando y mi dirección. Este es uno y este es uno en que tenemos que mejorar. Pero, hay muchos otros en los que tengo que decir que estoy más que satisfecho. Ahora mismo, la economía sólida. Que me indiquen algún índice económico que esté a la baja. Todos mejorando. Y así, puedo hablar de muchas otras iniciativas que está llevando mi administración para el bien del pueblo. O sea, que la contestación es que, si eso me preocupa, no me preocupa. No. Y también está la cuestión política. O sea, eso son ataques políticos que en su momento se da una campaña y ya. Yo tengo cierta experiencia lidiando con esos ataques políticos y no tengo mayor preocupación. Yo me ocupo, yo no me preocupo. Pero, en su momento, me voy a ocupar de decir todo lo que tenga que decir a favor de la gestión de mi administración”, manifestó.

El gobernador enfatizó que su enfoque para mejorar la percepción en torno al sistema eléctrico están dirigidos a la reconstrucción del mismo.

“¿Qué queremos? Que mejore el desempeño de LUMA. ¿Qué queremos? Que mejore el desempeño de la AEE. ¿Qué queremos? Que se acelere la reconstrucción de la red eléctrica y las mejoras en las plantas generatrices. ¿Qué queremos? Que también se den los proyectos de energía renovable, seguir incentivando las placas solares y baterías en residencias, industrias y comercio. Todo eso es lo que queremos. En eso que estamos enfocados”, sostuvo.

Las expresiones las realizó durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar, en la que detalló los motivos de extender el contrato suplementario a LUMA Energy, debido a que no se ha cumplido un requisito principal para pasar al contrato de 15 años. El mismo es que no se ha reestructurado la deuda de $9,000 millones que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonistas.