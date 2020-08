La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, aclaró hoy que sus expresiones horas antes sobre que no era parte de esta administración se limitaban a que ella es una funcionaria de la rama legislativa, y no del Ejecutivo, pero insistió en que “soy parte de un gobierno del PNP (Partido Nuevo Progresista).

Lo que dijo el lunes fue “yo no soy parte de esta administración”

González aclaró que “originalmente” la pregunta fue hecha “en el contexto de la administración de la Comisión Estatal de Elecciones, de la ejecución del Ejecutivo en Puerto Rico, de las agencias de gobierno”.

“Así que en este sentido, mi figura es una figura legislativa. Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos. Y por lo tanto, no soy parte de una administración ejecutiva”, acotó.

Sin embargo, González aclaró, enfáticamente, que es parte de un gobierno PNP, del que además se siente orgullosa.

Aseguró que “como a mí no me gusta dejar cosas a mitad o que alguien interprete una cosa u otra”, quería dejar claro que “yo soy parte de un gobierno del PNP, soy parte de gobierno electo por el PNP, voy a volver a estar en una papeleta por el PNP, me siento orgullosa de ser estadista y liderar eso”.

Reiteró que hay una clara diferencia y no se puede establecer que un comisionado residente electo sea parte de la administración de turno, y recordó que Luis Fortuño fue comisionado residente durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá.

“Siempre hay quien le gusta sacarle chispa y punta a todo… pero pa’ que la cosa quede clara, si es en el contexto político, soy parte de una administración del PNP”, reiteró.

Sobre el pasado evento primarista, González reiteró que considera que lo ocurrido fue “deficiente, bochornoso, vergonzoso”.

“Soy de un gobierno PNP, pero eso no quita que a través de mi carrera política he dicho las cosas como las pienso, y señalo nombres y apellidos, así sean de los míos o sean del contrario. Eso no va a cambiar ahora. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) lo hizo mal, los comisionados electorales lo hicieron mal. Y yo creo que eso no se puede volver a repetir”, afirmó.

Destacó que el Tribunal Supremo “tuvo que intervenir para buscar un remedio, un paliativo, a un daño que hubo”, y había llegado a una decisión “por unanimidad” para “proteger el derecho sagrado al voto”.

Sin embargo, afirmó que, inmediatamente termine el proceso primarista, tanto el presidente de la CEE como los comisionados electorales “deben salir de sus cargos”, y “debe comenzar un proceso de transición y una revisión de los estatutos que gobiernan el proceso electoral de noviembre”.