La comisionada residente en Washington, Jenniffer González ofreció por primera vez detalles sobre sus gemelos que nacieron de manera prematura el pasado 16 de febrero.

González dio los detalles a los periodistas Rafael Lenín Lopez y Denisse Pérez en el programa “Primer Round” de la emisora Magic 97.3 FM.

La comisionada indicó que los gemelos se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU, por sus siglas en inglés) debido a que que la niña, de nombre Jenniffer Nydia Mercedes, nació bajo peso con 3 libras y 12 onzas. Sin embargo, ya ha ganado un poco de peso “y ya va por 4 libras y tres onzas”. El niño lleva por nombre José Yovín.

Destacó que ya a los recién nacidos no se le suministran antibiótico de suero como sucedía en los primeros días.

La comisionada dijo, además, que se mantiene visitándolos en el hospital las horas estipuladas de las visitas. Asimismo, sostuvo que se mantiene caminando para bajar el dolor de la cesárea.

En medio de la entrevista añadió que se siente “la mamá más feliz del mundo… mi esposo y yo no nos perdemos ni un segundo”.

“Uno se enamora porque obviamente desde tan chiquito uno ve cuál va a ser la actitud. Por ejemplo, la nena es la mayor por 2 minutos, uno ve lo rápido que va, una nota el liderato rápido así que nosotros empezamos a hacer muchas conjeturas entre uno y otro. Jenniffer Nydia Mercedes es la más rápido que va, la más que empieza a comer, uno dice el nene se comió toda la comida en la barriga y la nena es la que se está comiendo toda la comida afuera”, expresó la también precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.

Enfatizó que al momento no tienen una fecha exacta para el alta de los gemelos ya que los doctores han expresado que la bebé debería alcanzar un peso mínimo de 4 libras con 7 onzas.

A preguntas de Dennise Pérez de cuándo vuelve a ponerse los tenis para salir a la calle a hacer campaña de cara a las primarias novoprogresistas, González Colón respondió “ya me puse los tenis, estoy caminando todos los días, yo no soy de las de quedarme en una cama y quejarme del dolor…estoy saliendo de medicamentos entre otras cosas y recuperando muy rápidamente porque yo vuelvo para la calle. Estoy esperando que me mis nenes salgan de intensivo, yo creo que para mí eso es lo más importante en este momento yo creo que la gente lo entiende”.

Estableció que se está recuperando más rápido de lo planificado y que su campaña está empleando el plan que se hizo para esta época, donde ella se mantiene activa haciendo llamadas, entre otras cosas.

“Nuestra campaña está en una etapa definida que ya habíamos preparado y que se está desarrollando según se diseñó”, sostuvo.