El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, dijo que el incidente que provocó que cerca de 400,000 personas quedaran sin luz ayer pudo tratarse de un sabotaje.

“No se encontró ni un solo problema”

En WKAQ 580, Ortiz dijo que solicitan cooperación ciudadana para la protección del sistema y que esperan aumentar la vigilancia, al recordar que son cientos de millas de tendido eléctrico. Agregó que quienes tienen acceso al aparato que fue “manipulado” son ”nuestros empleados”, aunque también dijo que no tienen sospechosos.

“Por las lecciones aprendidas de María, estamos preparados”

“Todo tiende a indicar que hubo mano humana en el evento”, dijo Ortiz en la entrevista radial. “Encontramos anoche una caja de interruptores que fue manipulada y se eliminó toda la protección del sistema en el área entre Arecibo e Isabela, toda la protección del sistema fue eliminada. Fue algo que se hizo manual”, añadió.

Cuando se le preguntó si entonces el apagón se trató de sabotaje, Ortiz dijo que le refirió el asunto al Departamento de Seguridad del Interior (Homeland Security) y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI), a los que ya les entregaron fotos y las agencias le pidieron fotos adicionales que AEE estaría enviando hoy.

“Ciertamente fue manipulado. Tú podrías decir ‘bueno, o fue un olvido de alguien o fue sabotaje, o fue intencional o no fue intencional', yo como que llevo bastante tiempo que se me cayeron los dientes de leche, ciertamente, me daría pena pensar lo peor, pero así es como pinta”, sostuvo.

“Estamos cogiendo esto de manera muy seria y quien se haya prestado para esto enfrentara todas las consecuencias de la ley. Esto es terrorismo, terrorismo interno”, sostuvo.

Agregó que suministrarán a las autoridades federales toda la información que tienen relacionado al incidente, incluyendo la de empleados asignados a trabajar en diferentes áreas.

“Si las jurisdicciones federales que tiene que ver con esto dan la razón a toda la evidencia que hemos recolectado, que le caiga todo el peso de la ley a quien corresponda”, expresó Ortiz. “Yo espero que hoy el FBI envíe gente”, sostuvo.

Asimismo, sobre la lluvia que se espera en las próximas horas, dijo que podría haber algún sector que se quede sin servicio porque una rama vuele y afecte el tendido, pero indicó que el fenómeno “es leve”.

“Esto no es María”, agregó, en alusión al huracán de 2017 que dejó al país sin servicio eléctrico.