El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, asignó dos fiscales para investigar las denuncias relacionadas con el voto ausente realizado por el renunciante gobernador Ricardo Rosselló y su esposa, Beatriz Areizaga, en la elección especial para escoger a los cabilderos por la estadidad.

Según han explicado los comisionados electorales, la pareja pudo haber utilizado la dirección de una residencia en Guaynabo que habrían vendido en marzo de 2017.

Los fiscales asignados son Gretchen Camacho Rossi -quien tiene alrededor de 27 años de experiencia en las áreas de ética gubernamental, integridad pública y litigación de casos de alto perfil- y Rufino Jiménez Cardona, quien posee 24 años de experiencia y trayectoria en la esfera de litigios criminales de alta complejidad.

“En el día de hoy me reuní con ambos fiscales para dejarles saber que nuestro único Norte es buscar la verdad. Nada más”, señaló Emanuelli Hernández en declaraciones escritas a la prensa.

El referido lo realizaron los comisionados electorales del Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad (PD). El Partido Nuevo Progresista (PNP) votó en contra de la determinación.

El comisionado electoral de la Pava, Gerardo “Toñito” Cruz Maldonaldo, había explicado que le pidieron a Justicia que investigue si la pareja sometió información falsa o incorrecta en su solicitud; cómo, dónde y cuándo tramitaron la solicitud de voto ausente; y si pudieron descargarlas papeletas enviadas de manera electrónica por la OSIPE, según requerido.

También le reclamaron aclarar la controversia sobre el uso de un sobre de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (Javaa) en el trámite de sus votos recibidos en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE); si ellos mismo emitieron el voto en las papeletas recibidas en la Comisión; y si luego de vender su propiedad en Villa Caparra, en el precinto 7 de Guaynabo, hicieron algún trámite o transferencia a otro precinto en Puerto Rico para ubicar su domicilio electoral ante la Comisión.

La participación de la ciudadanía en la elección especial de los cabilderos por la estadidad —que costó casi un millón de dólares— bajó a 3.92% luego que la CEE escrutara el 100% de los colegios reportados.

Según su página web, en la elección general -donde estaba convocada toda la ciudadanía a participar, no importa del partido político al que pertenecieran- solo hubo 92,448 papeletas de un total de 2,358,923 personas que están inscritas para votar en el País.

Eso significa una reducción de 12,252 papeletas en comparación con los resultados que emitió la CEE la noche del evento, cuando reportó una participación de 4.44%, con 104,700 papeletas.

Otra de las controversias sobre Rosselló, quien renunció a su cargo en el verano de 2019 luego de multitudinarias protestas y presión política tanto de su partido como de políticos locales y de Estados Unidos, es que reside en Virginia.

“En la propia solicitud de ambos electores, ellos dicen que son residentes de Virginia, no son residentes de Washington D.C. Pues, no siendo residente de Washington D.C. y no son residentes en Puerto Rico, cabría preguntarse si él puede ocupar uno de estos cargos, porque la ley fue bien clara y decía que usted tenía que ser residente, no tener una residencia, ser residente en Puerto Rico o en Washington”, alegó Cruz Maldonado.