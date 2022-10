El gobierno federal y estatal, así como unas 25 entidades sin fines de lucro y universidades realizan un último esfuerzo para lograr que unas 75,000 familias con menores de 17 años llenen la planilla federal para reclamar el Crédito por Menor Dependiente (Child Tax Credit), ya que el periodo de solicitud vence el próximo 17 de noviembre.

La información salió a relucir durante un foro virtual realizado por el Instituto del Desarrollo de la Juventud y la Casa Blanca, en el que participó el gobernador Pedro Pierluisi.

Con este crédito, cada menor de cero a cinco años recibe $3,600. Los niños de seis a 17 años, entretanto, se le asignan $3,000.

PUBLICIDAD

El principal asesor senior del presidente de Estados Unidos, Gene Sperling, fue el primero en llamar a la población puertorriqueña a solicitar este crédito en la página cibernética www.childtaxcredit.gov.

“En el 2021 se hizo disponible para todos los niños”, afirmó, al destacar que la mayoría de los menores podrían recibir el dinero a pesar del ingreso familiar.

Pierluisi añadió que las familias inmigrantes o aquellos que no llenan planillas estatales pueden hacer la reclamación del dinero, ya que la información no será utilizada como base para investigaciones fiscales o de deportación.

“Esto puede (solicitarlo) hasta un abuelo que está cuidando a un nieto, porque los padres no pueden hacerlo. Puede cualificar para solicitar estas ayudas. Y ahora mismo, hay una planilla corta que se puede utilizar para hacerlo. Esa planilla se puede radicar hasta el 17 de noviembre. Ya en Puerto Rico, más de 220,000 familias han solicitado estos créditos contributivos y se estima que puede ser que falten alrededor de 75,000 familias y por eso estamos arreciando los esfuerzos. No solo nuestro gobierno. El gobierno federal, por lo menos 25 entidades sin fines de lucro, todos unidos para crear conciencia en Puerto Rico”, puntualizó el mandatario, durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

Añadió que “el que no haya solicitado esta ayuda, no importa los ingresos que tenga. Y esto no, esto no es un mecanismo para detectar, por ejemplo, evasión contributiva en lo más mínimo. No se penaliza a nadie. Hasta inmigrantes que no tienen sus documentos en orden pueden solicitar la ayuda porque esto es una ayuda humanitaria, así que vamos a aprovecharla”.

PUBLICIDAD

Esta es la primera vez que este crédito se extiende para todos los menores en la Isla. Anteriormente, se les concedía solo a familias con tres menores o más, que hacían la reclamación en la planilla federal.

En la actualidad, se les concede a familias que tiene hasta un solo menor.

Pierluisi dijo que, para el próximo año, el crédito también será otorgado a los boricuas. No obstante, la cifra por menor disminuirá a nivel de todo Estados Unidos a entre $2,000 a $2,500.

“Es tremenda herramienta para combatir la pobreza, posiblemente la más efectiva”, sentenció Pierluisi, al indicar que estas ayudas federales recibidas durante la pandemia han llevado a disminuir la pobreza en un 2%.