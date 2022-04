“No nos callarán”. Esto fue parte del mensaje que la representante Mariana Nogales colocó en su página de Facebook luego de que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente designara al licenciado Ramón Mendoza Rosaria para investigar la presunta omisión de información financiera por parte de la legisladora ante la Oficina de Ética Gubernamental.

En su publicación, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana se expresó sobre el escándalo de la Bahía de Jobos, en Salinas, donde según se alega hay construcciones ilegales.

Nogales indicó que tiene en su poder un expediente del caso de Salinas que le entregó el excandidato a la gobernación Eliezer Molina.

PUBLICIDAD

“Hay vistas públicas sobre la Reserva Estuarina Bahía de Jobos en Salinas el 18-19-20 abril. Ya tenemos el expediente completo que nos hizo llegar Eliezer (Molina) y una semana de receso para analizarlo y estudiarlo y prepararnos para hacer nuestro trabajo tal y como siempre lo hacemos. No nos callarán. Era una caja de Pandora sin duda, lo que no sabíamos era que dentro de ella habían otras muchas cajas de Pandora más”, expresó la representante.

El pasado 21 de marzo Nogales denunció en conferencia de prensa las construcciones en la Reserva Estuarina y de Investigación de Bahía de Jobos. “Ni el DRNA (Recursos Naturales) ni la Policía pueden negar que saben lo que está ocurriendo allí. El mismo (Rafael) Machargo anunció en octubre del año pasado, sin notificarle al personal del área, que el DRNA iba a intervenir, que iba a desalojar a los ocupantes de estos terrenos y comenzar procesos de expropiación donde fuese necesario, pero puso en riesgo a sus propios empleados a sabiendas para después no hacer nada”, dijo.

Horas después de esa conferencia de prensa, el Departamento de Justicia emitió un comunicado para informar que había recomendado designar un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la legisladora.

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia determinó que Nogales habría cometido perjurio, según tipificado en el artículo 269 del Código Penal, al omitir en un informe financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental que ocupaba puestos en varias corporaciones como presidenta, tesorera, secretaria y agente residente.

PUBLICIDAD

Se alega, además, que omitió incluir los ingresos generados por concepto de alquiler de una propiedad inmueble ubicada en Palmas del Mar, Humacao.

Nogales reconoció el 15 de septiembre de 2021 que en el informe financiero omitió incluir sus puestos en diversas corporaciones con y sin fines de lucro, y anunció que renunciaba a todas las posiciones. Reclamó, además, que no devengaba remuneración en la organización sin fines de lucro Brigada Legal Solidaria ni en las organizaciones Greater Caribbean For Life y en la Coalición en Contra de la Pena Muerte, y que tampoco generaba ingresos de la corporación Ocean Front Villas, que incorporó en 2004 y que era dirigida por su madre.

“Hay una gran diferencia entre lo que se oculta intencionalmente y una omisión involuntaria o por inadvertencia. Esa esa es la razón por la cual no se incluyó esa información, pero la estamos incluyendo. No hay nada que ocultar. No hay ingresos extra legislativos. Realmente no hay nada que ocultar”, dijo en aquel entonces.