A más de dos años de iniciarse las trillas gratis en el Tren Urbano y la red de guaguas, que incluye la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Metrobús, Tu Conexión y Metro Urbano, en lo que se cambiaba el sistema de cobro y se aprovechaba para incentivar el uso de este transporte, todavía la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) no tiene precisada la fecha en que se reiniciaría el cobro.

El pasado mes de julio, el director de la ATI, Josué Menéndez, comunicó a Primera Hora que se encontraban en el inicio de la fase de “adiestramientos relacionados con el uso, la calibración y la reparación de los equipos para cada uno de los operadores”

PUBLICIDAD

En la actualidad, precisó que “nos encontramos en las etapas finales y pruebas del sistema en las estaciones del Tren Urbano. Una vez completado este proceso, se estará anunciando la fecha de inicio del nuevo sistema y se realizará una campaña informativa”.

No promedió cuánto tiempo más se demorarían en este periodo de “etapas finales”.

El sistema de transporte público está gratis desde el 1 de marzo de 2024. Fue el gobernador Pedro Pierluisi quien anunció la medida en lo que se realizaban mejoras al sistema de cobro y se impulsaba un aumento en el uso del transporte colectivo.

Cuando reinicie el cobro del Tren Urbano y las guaguas públicas, no habrá aumentos en tarifas.

El TU estará a $1.50, las guaguas como AMA y Metrobús a 75 centavos, así como las guaguas intermodales, que van desde Toa Baja a Bayamón y de Caguas a Cupey, estarán a $2. También se mantendrá la práctica de cobrar un solo servicio cuando hay transferencia entre el tren y la guagua o viceversa.

El tener el servicio de transporte público gratuito no ha afectado las finanzas de la ATI, debido a que en los pasados años el gobierno federal extendió una subvención con la que se ha asumido el costo.