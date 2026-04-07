Un niño de seis años, “completamente sano”, murió tras contagiarse con influenza A, reveló este martes el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero.

El deceso se sumó esta semana y corresponde de la semana epidemiológica del 22 al 28 de marzo.

“Esta semana se añadió una muerte de un niño de seis años no vacunado, de seis años sano, que tuvo un progreso catastrófico. Básicamente, todas las complicaciones que le podían dar, le dieron a este niño. Por eso, aunque no haya epidemia, es importante seguir las reglas, vacunarse los mayores de seis meses (de edad) y los cuidadores de los mayores de seis meses y cortar las cadenas de contagio, no ir a trabajar, estudiar. Si está enfermo, vaya al médico para que diagnostique lo que tiene. Lamentable el caso de este niño de seis años saludable que falleció luego de un progreso catastrófico de un caso de influenza A”, detalló el pediátra, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

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Esta es la cuarta muerte de un menor de edad que se registra en esta temporada de influenza, que empezó en verano del 2025.

El secretario de Salud destacó que se trata también de la segunda muerte de un menor “completamente saludable”.

El primer caso fue el de un niño de 12 años. El deceso se registró del 18 al 24 de enero de 2026.

Puerto Rico estuvo sumido en una epidemia de influenza desde el 27 de enero al hasta el 10 de marzo. En este periodo, los casos sobre pasaban los 3,000 casos semanales.

En la semana epidemiológica del 22 al 28 de marzo, periodo en el que falleció el menor, se registraron 1,106 casos nuevos, de los cuales 69% fueron influenza B y 49% de población pediátrica.

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada principalmente por los virus de influenza A y B, responsable de epidemias estacionales. Se transmite a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Los síntomas incluyen fiebre, tos, escalofríos, dolor de garganta y muscular, así como fatiga. Especialmente en niños, puede también ocasionar náuseas y diarreas.