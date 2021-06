En su reacción a la demanda que presentó ayer el presidente del Senado, José Luis Dalmau, para anular el contrato de LUMA Energy, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró hoy que el caso “no pasa de primera base”.

Dalmau explicó ayer que el contrato, al no estar inscrito en el Registro de la Propiedad en Puerto Rico, viola las leyes del Registro Inmobiliario del Estado Libre Asociado y de las Alianzas Público Privadas (APP).

Sin embargo, el gobernador señaló que ese hecho no es causa suficiente para terminar el acuerdo.

“A base del asesoramiento legal que he recibido, el hecho de que no se registró, jamás sería causa para anularlo, porque cuando se registra un contrato es para proteger al que lo está registrando”, dijo Pierluisi en entrevista con Noticentro al amanecer.

“En este caso estamos hablando de un contrato de operación, no es un contrato en el cual LUMA está adquiriendo activos del gobierno. Los activos del gobierno siguen siendo del gobierno, siguen siendo de Prepa (Autoridad de Energía Eléctrica, en inglés), así que veremos lo que resuelven los tribunales, pero a base de lo que me están diciendo los abogados que me asesoran, ese caso no pasa de primera base”, sostuvo.

Dalmau presentó una solicitud de información al Registro de la Propiedad para que certifique, dentro de cinco días, si hay o no “alguna escritura, documento o instancia inscrita ante el Registro de la Propiedad en torno al contrato de APP” de LUMA.