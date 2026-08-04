El comisionado residente Pablo José Hernández formalizó este martes su candidatura a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) de cara a la asamblea general del próximo 11 de octubre, en el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce.

Hernández, actual presidente de la colectividad, repasó que hace año y medio asumió el liderato del PPD “bajo circunstancias extraordinarias y en contra del consejo de la mayoría”.

“Lo hice porque el partido necesitaba un cambio. Hoy puedo afirmar que el partido cambió”, expresó el comisionado residente.

El líder popular, en su recuento de logros, señaló que el PPD lidera como el único partido que reconoce los errores del pasado y los corrige, y como una colectividad capaz de definir la discusión pública, con un mes hablando de “la claque” y de sus propuestas anticorrupción.

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Añadió que “el partido lidera en los recaudos, sin donativos anónimos y con muy poco en efectivo; en la movilización a eventos multitudinarios, como reflejó la asistencia al 25 de julio, muy superior a la del 4 de julio y a la marcha por la independencia; y en las encuestas, algo que no lograba desde 2012”.

También resaltó la unión de voluntades dentro del partido “a través de distintas generaciones”, como las comprendidas por los exgobernadores Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla, a quienes les agradeció su apoyo.

“Me place contar con el respaldo de los tres para seguir en la presidencia. Todos los populares lo decían: nos habíamos descarrilado y por fin estamos volviendo a nuestras raíces”, reiteró.

Hernández radicó su candidatura junto al senador Luis Javier Hernández, para vicepresidente ejecutivo, y la exsenadora Migdalia González, para vicepresidenta sectorial.

“Les pido a los populares un voto a favor del cambio que hemos hecho y del cambio que nos falta por hacer. El 11 de octubre, vamos todos por el cambio, todos para Ponce”, concluyó Hernández.

El lunes, el secretario general de la colectividad, Manuel Calderón Cerame, informó la realización de la asamblea general del partido “que se caracterizará por ser la primera que el PPD celebrará abierta para todos los puertorriqueños”.

“Allí vamos a concluir la reorganización política y por primera vez en la historia del PPD todos los populares votarán para escoger a los miembros de su Junta de Gobierno. Esto será posible mediante un proceso democrático, abierto y transparente”, aseguró Calderón Cerame.

El proceso de radicación de candidaturas para los puestos de la Junta de Gobierno del PPD abrió este martes y se extenderá hasta el 11 de agosto. Los documentos se recibirán en la Secretaría General de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde o podrán ser sometidos vía correo electrónico en: radicaciones@ppdpr.net.