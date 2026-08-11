Ante la crisis de agua que afecta a miles de familias en Puerto Rico, el comisionado residente Pablo José Hernández solicitó una investigación federal sobre el estado del sistema de agua de la Isla, el uso de fondos federales y las fallas administrativas y de infraestructura que han contribuido a la emergencia.

El comisionado residente se unió junto a los demócratas de mayor rango del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Jared Huffman (D-CA); del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, Bennie Thompson (D-MS) y del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, Martin Heinrich (D-NM) para solicitar a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) respuestas sobre las interrupciones de agua, el deterioro del sistema, el uso de fondos federales y la respuesta de las agencias ante la crisis.

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“Puerto Rico está experimentando escasez en el suministro de agua potable e interrupciones en el servicio que afectan a los hogares y a la actividad económica”, escribieron los miembros del Congreso.

“Las tuberías y la infraestructura deteriorada provocan regularmente la pérdida de aproximadamente la mitad del agua tratada en el territorio”.

En su carta, Hernández y los congresistas señalan que los problemas van más allá de la sequía actual y que “a pesar de casi una década de inversión federal, Puerto Rico todavía no cuenta con un sistema confiable”.

El documento resume que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) administra aproximadamente 21,000 millas de tuberías, además de represas, plantas de filtración, estaciones de bombeo y tanques que abastecen a gran parte de la Isla.

Se destaca que, desde el huracán María en 2017, FEMA, la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Vivienda federal y el Departamento de Agricultura federal han provisto cerca de $9,000 millones para financiar gran parte de las reparaciones de infraestructura de la AAA. Sin embargo, los terremotos de 2020 y los huracanes posteriores en 2022 y 2023 provocaron daños adicionales y retrasos en las obras.

Aunque la AAA completó un plan estratégico, un Plan de Mejoras Capitales y una nueva estructura tarifaria en 2025, los congresistas señalaron que estos esfuerzos están dirigidos principalmente a proyectos de infraestructura a largo plazo.

“Estos proyectos son de capital a largo plazo y no ayudan a resolver la crisis inmediata de agua que enfrenta Puerto Rico”, establece la carta.

El comisionado residente y los congresistas también pidieron recomendaciones para acelerar proyectos, fortalecer la rendición de cuentas y lograr un sistema de agua más confiable.